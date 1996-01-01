Советское износилось

Начало года в России омрачилось серией взрывов бытового газа в жилых домах и постройках. В десяти подобных происшествиях погибли 19 человек и более 20 получили ранения. Премьер Виктор ЗУБКОВ дал распоряжение Ростехнадзору выяснить причины взрывов и усилить контроль над газовыми сетями. Тем временем, как водится, разбором завалов занималось МЧС, а "разбором полетов" - прокуратура.

Впрочем, пишет "Утро.Ru", найти крайнего и наказать со всей строгостью не всегда получается. Выясняется, что нынешний январь не намного выбивается из общей трагической статистики последних лет. По данным "Росгазификации", каждый год в жилом секторе происходит около 230 аварий, связанных с газом. В них гибнет в среднем 130 человек (80% - в результате отравления оксидом углерода, 20% - из-за взрывов газовоздушной смеси и пожара). Просто пик "взрывоопасности" по понятным причинам пришелся на холодные и затяжные новогодние каникулы. А за неудовлетворительное состояние газораспределительных сетей зачастую и наказать-то некого. Ведь "Ростехнадзор" по закону контролирует газопровод только до стены дома. Дальше за него, по идее, должна отвечать жилищная инспекция. Но этих инспекций в абсолютном большинстве регионов РФ просто нет.

Однако главная причина аварий, по мнению большинства экспертов, кроется все-таки в другом. Это износ основных фондов - оборудования и инфраструктуры, причем не только жилищно-коммунального, но и народного хозяйства в целом. Статистика аварий растет год от года и в промышленном секторе, и в энергетике, и на транспорте. Взрывы газа в жилых домах - это, так сказать, вершина айсберга технического неблагополучия российской экономики. А чуть глубже - множество техногенных аварий, вызванных запредельным износом оборудования. Например, гибель пяти судов во время шторма в Керченском проливе. Конечно, не обошлось без человеческого фактора: речные суда эксплуатировались в море, да еще в сезон штормов. Росморречфлот недавно отчитался: основные причины трагедии - сложные гидрометеорологические условия и недостаточный контроль за безопасностью плавания в море. Но, по мнению независимых экспертов, роковую роль сыграло все-таки то обстоятельство, что все корабли, погибшие в Керченском проливе, отслужили уже по полтора-два предельных срока эксплуатации. И зачастую даже без профилактических ремонтов. Будь они поновее и покрепче - возможно, и пережили бы разгул стихии. А вот свой корабельный век не пережить: об этом свидетельствует и то обстоятельство, что примерно в это же время в гораздо более благоприятных погодных условиях затонули еще две "старые лохани" - сухогруз на Каспии и лесовоз в Японском море.

На общем фоне износ инженерных сетей ЖКХ выглядит еще не самым худшим образом: по данным Минрегиона, он составляет от 50% до 70%. В других отраслях дело обстоит еще хуже. Например, в энергетике. Предприятия нефтепереработки износились на 75%, а газоперерабатывающие мощности - на 80%. В среднем же по нефтегазовой отрасли износ составляет 55%. Так что запас прочности у этой "основы основ" нынешней российской экономики остался довольно небольшой.

РАО "ЕЭС" тоже поизносилось. По результатам недавней проверки Счетной палаты было отмечено, что основные производственные фонды РАО находятся в неудовлетворительном и даже критическом состоянии: степень их износа по итогам 2006 г. приближалась к 60%. При этом физический износ оборудования на тепловых электростанциях достиг критического уровня - 70%, на гидравлических электростанциях вырос до 80%. Нормативный парковый ресурс безаварийной эксплуатации выработан на 41% на ТЭС и на 50% на ГЭС. При этом было отмечено, что доходы энергохолдинга вполне позволяют ему своевременно финансировать ремонт и развитие своих мощностей.

В угледобывающей отрасли износ фондов составляет 80%. Здесь цена вопроса - безопасность тех, кто дает стране уголь. Подсчитано, что каждые 2 млн т угля обходятся в одну шахтерскую жизнь. Не лучшим образом обстоят дела и в транспортной сфере. Износ подвижного состава железных дорог России - те же 80%, а общий износ основных фондов - 60%.

Беда не только в том, что выработавшие свой ресурс станки, трубопроводы и поезда небезопасны для тех, кто их использует. Износ основных фондов является показателем того, что хозяйство не развивается. Никто не вкладывает средства в его обновление и техническое перевооружение. Особенно остро это чувствуется в машиностроении. Оно испытывает постоянный инвестиционный голод, хотя спрос на масштабное переоснащение не ослабевает. Просто в нынешних условиях он не находит финансового удовлетворения: процентные ставки по кредитам слишком высоки для тех, кто хочет обновлять фонды в отраслях, не гарантирующих быстрый возврат вложенных средств. А таковы практически все сферы машиностроения. Они не могут тягаться в быстроте окупаемости с "нефтянкой" или с торговлей, поэтому инвестиций им не достается. И, следовательно, ни о каком повышении конкурентоспособности отечественной машинотехнической продукции не может быть и речи.

Однако наметилось, по крайней мере, два пути решения проблемы обновления фондов в промышленности. Во-первых, предприятия стараются привлечь стратегического инвестора из-за рубежа - такого, каким стал "Рено-Ниссан" для "АвтоВАЗа" - с деньгами и технологиями. А во-вторых, в судьбе недоинвестированных, но стратегически важных отраслей начинает участвовать государство, создавая госкорпорации (такие, как "Ростехнологии"). Несмотря на свою неповоротливость в экономических делах, государство все же годится на роль стратегического инвестора. Ближайшие годы покажут, насколько эффективным является тот и другой способ "омоложения" экономики.

По оценкам The Wall Street Journal, в период президентства Путина Россия восстановила свой статус великой державы, но его преемнику начиная уже с этого года придется решать другую задачу: модернизировать всю экономику страны, инфраструктура которой создавалась еще во времена СССР. В последующие десять лет в это дело потребуется вложить порядка $1 триллиона.