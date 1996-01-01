www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.83 р. 100 JPY: 56.9 р.
EUR: 73.94 р. 10 CNY: 94.96 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Хабаровские депутаты готовят новую пятилетку помощи селу

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Свыше 6,5 млрд руб. в 5 лет будет направлено на развитие сельского хозяйства в Хабаровском крае. Депутаты краевой думы в первом чтении приняли целевую программу "Развитие сельского хозяйства Хабаровского края на 2008-2012 годы".

Состояние сельского хозяйства в Хабаровском крае - тема для власти сегодня непопулярная. На недавнем заседании краевого правительства, посвященном нацпроектам, аграриям едва уделили несколько слов. Не стало исключением и последнее заседание краевой думы, где парламентарии впервые рассматривали судьбоносную программу помощи селу.

"Больной, скорее, мертв, чем жив". Этими словами можно было бы охарактеризовать доклад замминистра сельского хозяйства края Юлии КОРОЛЕВОЙ. Как самокритично признала замминистра, сейчас в крае сохраняются неблагоприятные условия функционирования сельского хозяйства - это и слабая рыночная инфраструктура, финансовая неустойчивость отрасли, недостаток инвестиций и кадровый дефицит, вызванный низким уровнем качества жизни в сельской местности. Как результат, доля отрасли в региональном валовом продукте стабильно незначительна: 2000 г. - 3,7%, 2006 г. - 4%.

Досье

По данным за 2007 г., в Хабаровском крае в сельском хозяйстве трудятся около 22 тыс. человек (3% от общего числа занятых в экономике края). 44% предприятий отрасли по итогам 2006 года были убыточными. Средняя зарплата составляет около 7 тыс. руб. Более 34% работников имеют доходы ниже прожиточного минимума.

Предусмотренные меры, по замыслу разработчиков программы, позволят к 2012 г. увеличить долю производства и потребления местной продукции: мяса и мясопродукции - до 48%, молока и молокопродуктов - до 24%, яйца и яйцепродуктов - до 82%, картофеля и овощей соответственно - до 97 и 75%. На реализацию программы, по словам замминистра, из краевого бюджета планируется в течение 5 лет направить 4,5 млрд руб., 1,7 млрд составят частные инвестиции, свыше 270 млн - вложения федерального бюджета.

После оглашения программы не выдержали нервы у комсомольчанина Сергея ХОХЛОВА, посчитавшего, что инвестпроектам разработчики уделяют далеко не первостепенное внимание:

- Коровники у вас указаны в одном месте программы, коровы - в другом, кормовая база - в третьем, а есть ли комплексные инвестпроекты?! - эмоционально вопрошал депутат. - А так это традиционная программа, где деньги проедят, и все опять вернется на свои места.

И хотя разъяснения замминистра депутата явно не устроили, продолжать в одиночку дискуссию о выборе стратегии помощи селу он не стал. Дума единогласно утвердила краевую аграрную пятилетку в первом чтении.

Досье

Среди крупных проектов по строительству и модернизации животноводческих комплексов в целевой программе указано 5 кредитополучателей, которым в рамках нацпроекта "Развитие АПК" будут компенсированы проценты по кредитам. В 2008 г. ООО "Агро-Бизнес" завершит строительство молочной фермы на 3100 голов крупного рогатого скота сметной стоимостью 279,3 млн руб., а ОАО "Сельскохозяйственный комплекс "Агроэнерго" - строительство убойного цеха и реконструкцию свинарников на 2 тыс. голов стоимостью в 35 млн руб. К 2009 г. ООО "Сельскохозяйственное производственное объединение "Хабаровское" планирует построить птицефабрику мощностью 200 млн шт. яиц в год, стоимостью 7000 млн руб., ЗАО "Хабаровский бройлер" - птицефабрику мощностью 30 тыс. тонн мяса в год, стоимостью 890 млн руб. В 2012 г. ООО "ЛазоМол-Агро" построит коровник на 200 голов крупного рогатого скота.
Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru