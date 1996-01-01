Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Хабаровские депутаты готовят новую пятилетку помощи селу
Свыше 6,5 млрд руб. в 5 лет будет направлено на развитие сельского хозяйства в Хабаровском крае. Депутаты краевой думы в первом чтении приняли целевую программу "Развитие сельского хозяйства Хабаровского края на 2008-2012 годы".
Состояние сельского хозяйства в Хабаровском крае - тема для власти сегодня непопулярная. На недавнем заседании краевого правительства, посвященном нацпроектам, аграриям едва уделили несколько слов. Не стало исключением и последнее заседание краевой думы, где парламентарии впервые рассматривали судьбоносную программу помощи селу.
"Больной, скорее, мертв, чем жив". Этими словами можно было бы охарактеризовать доклад замминистра сельского хозяйства края Юлии КОРОЛЕВОЙ. Как самокритично признала замминистра, сейчас в крае сохраняются неблагоприятные условия функционирования сельского хозяйства - это и слабая рыночная инфраструктура, финансовая неустойчивость отрасли, недостаток инвестиций и кадровый дефицит, вызванный низким уровнем качества жизни в сельской местности. Как результат, доля отрасли в региональном валовом продукте стабильно незначительна: 2000 г. - 3,7%, 2006 г. - 4%.
ДосьеПо данным за 2007 г., в Хабаровском крае в сельском хозяйстве трудятся около 22 тыс. человек (3% от общего числа занятых в экономике края). 44% предприятий отрасли по итогам 2006 года были убыточными. Средняя зарплата составляет около 7 тыс. руб. Более 34% работников имеют доходы ниже прожиточного минимума.
Предусмотренные меры, по замыслу разработчиков программы, позволят к 2012 г. увеличить долю производства и потребления местной продукции: мяса и мясопродукции - до 48%, молока и молокопродуктов - до 24%, яйца и яйцепродуктов - до 82%, картофеля и овощей соответственно - до 97 и 75%. На реализацию программы, по словам замминистра, из краевого бюджета планируется в течение 5 лет направить 4,5 млрд руб., 1,7 млрд составят частные инвестиции, свыше 270 млн - вложения федерального бюджета.
После оглашения программы не выдержали нервы у комсомольчанина Сергея ХОХЛОВА, посчитавшего, что инвестпроектам разработчики уделяют далеко не первостепенное внимание:
- Коровники у вас указаны в одном месте программы, коровы - в другом, кормовая база - в третьем, а есть ли комплексные инвестпроекты?! - эмоционально вопрошал депутат. - А так это традиционная программа, где деньги проедят, и все опять вернется на свои места.
И хотя разъяснения замминистра депутата явно не устроили, продолжать в одиночку дискуссию о выборе стратегии помощи селу он не стал. Дума единогласно утвердила краевую аграрную пятилетку в первом чтении.
ДосьеСреди крупных проектов по строительству и модернизации животноводческих комплексов в целевой программе указано 5 кредитополучателей, которым в рамках нацпроекта "Развитие АПК" будут компенсированы проценты по кредитам. В 2008 г. ООО "Агро-Бизнес" завершит строительство молочной фермы на 3100 голов крупного рогатого скота сметной стоимостью 279,3 млн руб., а ОАО "Сельскохозяйственный комплекс "Агроэнерго" - строительство убойного цеха и реконструкцию свинарников на 2 тыс. голов стоимостью в 35 млн руб. К 2009 г. ООО "Сельскохозяйственное производственное объединение "Хабаровское" планирует построить птицефабрику мощностью 200 млн шт. яиц в год, стоимостью 7000 млн руб., ЗАО "Хабаровский бройлер" - птицефабрику мощностью 30 тыс. тонн мяса в год, стоимостью 890 млн руб. В 2012 г. ООО "ЛазоМол-Агро" построит коровник на 200 голов крупного рогатого скота.
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо