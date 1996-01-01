Хабаровские депутаты готовят новую пятилетку помощи селу

Свыше 6,5 млрд руб. в 5 лет будет направлено на развитие сельского хозяйства в Хабаровском крае. Депутаты краевой думы в первом чтении приняли целевую программу "Развитие сельского хозяйства Хабаровского края на 2008-2012 годы".

Состояние сельского хозяйства в Хабаровском крае - тема для власти сегодня непопулярная. На недавнем заседании краевого правительства, посвященном нацпроектам, аграриям едва уделили несколько слов. Не стало исключением и последнее заседание краевой думы, где парламентарии впервые рассматривали судьбоносную программу помощи селу.

"Больной, скорее, мертв, чем жив". Этими словами можно было бы охарактеризовать доклад замминистра сельского хозяйства края Юлии КОРОЛЕВОЙ. Как самокритично признала замминистра, сейчас в крае сохраняются неблагоприятные условия функционирования сельского хозяйства - это и слабая рыночная инфраструктура, финансовая неустойчивость отрасли, недостаток инвестиций и кадровый дефицит, вызванный низким уровнем качества жизни в сельской местности. Как результат, доля отрасли в региональном валовом продукте стабильно незначительна: 2000 г. - 3,7%, 2006 г. - 4%.

Досье По данным за 2007 г., в Хабаровском крае в сельском хозяйстве трудятся около 22 тыс. человек (3% от общего числа занятых в экономике края). 44% предприятий отрасли по итогам 2006 года были убыточными. Средняя зарплата составляет около 7 тыс. руб. Более 34% работников имеют доходы ниже прожиточного минимума.

Предусмотренные меры, по замыслу разработчиков программы, позволят к 2012 г. увеличить долю производства и потребления местной продукции: мяса и мясопродукции - до 48%, молока и молокопродуктов - до 24%, яйца и яйцепродуктов - до 82%, картофеля и овощей соответственно - до 97 и 75%. На реализацию программы, по словам замминистра, из краевого бюджета планируется в течение 5 лет направить 4,5 млрд руб., 1,7 млрд составят частные инвестиции, свыше 270 млн - вложения федерального бюджета.

После оглашения программы не выдержали нервы у комсомольчанина Сергея ХОХЛОВА, посчитавшего, что инвестпроектам разработчики уделяют далеко не первостепенное внимание:

- Коровники у вас указаны в одном месте программы, коровы - в другом, кормовая база - в третьем, а есть ли комплексные инвестпроекты?! - эмоционально вопрошал депутат. - А так это традиционная программа, где деньги проедят, и все опять вернется на свои места.

И хотя разъяснения замминистра депутата явно не устроили, продолжать в одиночку дискуссию о выборе стратегии помощи селу он не стал. Дума единогласно утвердила краевую аграрную пятилетку в первом чтении.