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Заказ без чернухи
Муниципальный заказ в Хабаровске растет, однако серьезно повлиять на качество исполнения заказа и на ответственность подрядчиков и поставщиков мэрия, судя по словам ответственных чиновников, по-прежнему не может.
К такому выводу приводят итоги размещения муниципального заказа в 2007 году, которые на специальной пресс-конференции подвел вице-мэр Хабаровска Валерий КАЗАЧЕНКО.
Общий объем размещения заказа муниципалитета на торгах и путем запроса котировок в 2007 году составил 4480,9 млн руб., что в 1,6 раза больше, чем в 2006 году (2,87 млрд руб.). По словам чиновника, условный экономический эффект от проведения торгов и запросов котировок тоже подрос за год с 57 млн до 239,2 млн руб. Выходит, выгоднее?
ДосьеВ 2007 г. в Хабаровске проведено на размещение заказа: 264 конкурса (в 2006 г. - 156), 70 аукционов (было 10), 234 запроса котировок (99 - в 2006 г.). В конкурсах приняли участие 1741 поставщик и подрядчик. Из них победу одержали 775. В среднем на один конкурс приходилось по 4-5 участников. Из общего числа участников 1243 являются субъектами малого бизнеса, которые получили заказ на общую сумму 1,64 млрд руб., что составляет 46% от всех муниципальных закупок (в 2006 г. было 37%).
Как отметил Валерий Казаченко, принятый пару лет назад ФЗ №94 запретил ограничивать доступ к участию в конкурсах, аукционах и котировках предпринимателей из других городов и регионов. Так что, создавая предпосылки свободного экономического пространства на территории России, закон, к сожалению, поспособствовал уменьшению налоговой базы на территории города. Так, из общей суммы муниципального заказа 4,48 млрд руб. предприятиям Хабаровска досталось только около 2,7 млрд руб. Остальное пошло за пределы города и края.
Начальник отдела муниципального заказа управления экономического развития Хабаровска Александр АНИСИМОВ сообщил, что в течение года в адрес федеральной антимонопольной службы поступило 14 обращений относительно процедуры конкурсов, 7 из которых признаны правомочными. В итоге по оспоренным торгам либо отменены итоги, либо проводилась повторная оценка.
Напомним, что именно представители ФАС на недавнем "круглом столе" предлагали мэрии отказаться от формы котировок (именно там единственный критерий оценки заявок - цена), а оговорить в условиях конкурса дополнительные требования к исполнению заказа и тем самым автоматически отсечь недобросовестных поставщиков и подрядчиков. Однако Александр Анисимов полагает, что этого не позволяют сделать положения ФЗ№94. "Критерий квалификации сотрудников фирмы-участницы, согласно закону, не может превышать 20% от максимального рейтинга, - объясняет чиновник. - В то же время удельный вес показателей цены и гарантий не должен быть меньше 80%. Законом не разрешается даже составление "черных списков" нерадивых фирм, поэтому даже нарушившие условия поставок предприятия могут вновь и вновь побеждать".
Получается, что от пресловутых фирм-однодневок мэрия пока защититься не может...
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