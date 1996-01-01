Приморские депутаты начали год с рассмотрения вопроса о тарифах

Во Владивостоке в минувшую среду состоялось заседание краевого Законодательного собрания, в работе которого принял участие 31 депутат. Приморские парламентарии рассмотрели более 90 вопросов, внесенных в повестку дня.

Среди прочих вопросов необходимо отметить некоторые из тех, которые напрямую связаны с улучшением жизни приморцев. Так, по инициативе губернатора края Сергея ДАРЬКИНА Законодательное собрание приняло закон "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере регулирования тарифов в части возмещения затрат или недополученных доходов организациям, производящим тепловую и электрическую энергию и поставляющим ее для населения Приморского края". На эти цели из краевого бюджета в нынешнем году на компенсацию тепло- и энерготарифа будет затрачено 2 млрд 170 млн 141 тыс. руб. Именно такие расходы и были предусмотрены на реализацию прежнего закона о субвенциях в краевом бюджете на текущий год. Таким образом, изменение законодательства не сопряжено с дополнительными расходами из краевого бюджета. В прошлом году на эти цели было выделено 1,9 млрд руб. Депутаты краевого законодательного органа приняли обращение к губернатору края с предложением о регулировании тарифов на перевозки пассажиров и багажа в пригородном железнодорожном транспорте. Это сделано на основании многочисленных просьб малообеспеченных избирателей Приморья, с которыми они обращаются к народным избранникам.

Депутаты посчитали, что стоимость перевозок должна быть социально ориентированной, как это было два года назад, когда в краевом бюджете предусматривались субсидии, возмещающие убытки перевозчиков. В последние же 2 года из краевого бюджета выделялись средства на обеспечение услуг пригородного железнодорожного транспорта только для населения, пользующегося соответствующими льготами. В связи с этими обстоятельствами депутаты обратились к губернатору с предложением ввести в крае государственное регулирование тарифов железнодорожного транспорта пригородного сообщения.

Депутат Александр ПЕРЕДНЯ - один из инициаторов документа. В беседе с журналистами он отметил: "Транспортная тема для населения - одна из самых болезненных, и с конца лета мы почувствовали, что ситуация все более обостряется. Если ранее в крае был сдерживающий тариф, то в 2006-2007 гг. диалог между администрацией края и железнодорожниками был утрачен. Поэтому я считаю, что обращение депутатов к губернатору - мера своевременная и необходимая".

В ходе сессии Законодательного собрания депутаты приняли также закон "Об инновационной деятельности в Приморском крае". Документ дает понятие инновационной деятельности и ее продуктов, излагает концепцию инновационной политики и стратегию ее реализации, субъектов деятельности и инновационных проектов. В законе подробно прописывается механизм действия краевой целевой инновационной программы (КЦИП). Она может быть направлена как на развитие края, так и на развитие отдельной отрасли экономики края. Срок действия программы не может быть менее 3 лет с разбивкой по годам. Разработанная администрацией края КЦИП должна быть направлена для подготовки предложений в Координационный совет и после доработки представлена губернатору, который принимает решение о ее внесении в ЗС ПК. Программа должна утверждаться законом Приморского края. Отчет о ее исполнении должен представляться губернатором в ЗС ПК одновременно с представлением отчета об исполнении краевого бюджета. Законом также регламентированы источники финансирования инновационной деятельности. Закон вступит в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования.

В подготовке этого закона приняли участие не только краевые депутаты и специалисты краевой администрации, но и ведущие ученые ДВО РАН. Как сказал ДДГ "ЗР" депутат краевого Законодательного собрания Геннадий ЛАЗАРЕВ, "закон пока носит рамочный характер, но за ним - перевод экономики края на интенсивный путь развития".