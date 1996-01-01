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Хабаровские власти на выборах президента хотят исправить недоработки госдумских выборов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"Мы постараемся поработать так, чтобы явка у нас была лучше, чем в России!" - заверил собравшихся на январском расширенном заседании правительства Хабаровского края глава крайизбиркома Виктор ЦЫРФА. А губернатор Виктор ИШАЕВ, подводя итоги декабрьских выборов в Госдуму РФ, даже грозил "хорошим ремнем" главам некоторых районов.

Сразу два в одном - итоги выборов в Госдуму и подготовка к мартовским выборам Президента РФ обсуждались на первом в 2008 году заседании правительства края. Руководитель аппарата губернатора и правительства Виктор КАЧИМОВ с самого начала вынужден был признать, что поставленную задачу по 70%-ной явке избирателей 2 декабря выполнить не удалось. И хотя 61,5% - это почти на 15% лучше, чем на госдумовских выборах 2003 года, но все равно ниже среднероссийского показателя в 64%.

Выяснилось, что из 16 районов края в трех превысили рубеж в 70%, зато 6 территорий не набрали даже 60%. Или, к примеру, 73%-ный результат Аяно-Майского района был объявлен неплохим, однако "этот результат достигнут в основном за счет голосования работников артели "Амур", включенных в список по месту временного пребывания, активность же местных избирателей составила всего 53,4%".

Главной недоработкой местных руководителей (один из которых даже позволил себе долго болеть в ходе агитационной кампании) стала недостаточная работа с молодыми людьми. На совещании Виктор Цырфа добросовестно перечислил меры, которые призваны повысить явку студентов и их ровесников в марте.

Тем не менее Виктор Ишаев весьма жестко высказал свои претензии избиркому: "Со списками работа ведется отвратительно - отсюда и уровень явки: у нас из 1,4 млн проживающих в крае чуть ли не 1,1 млн избирателей - я в это не верю! Ко мне лично человек пять молодых, впервые участвовавших в выборах, подходили - они не получили ни приглашений, ни поздравлений!"

С отдельным комментарием губернатор обратился к бизнесу: "У нас бизнесмены все "за", а как выборы - пиво, извините, где-то пьют. Зато у каждого претензий - целый ворох!" Однако главным предметом критики стали, естественно, местные руководители.

- Выборы - это тот самый случай, когда мы своей работой сами себе ставим оценку, люди нам дают оценку, - заявил Виктор Ишаев. - Какие получили проценты - вот такой ваш авторитет и будет! Только декабрьские выборы вы ехали на авторитете президента, а как сейчас будет? У нас некоторые руководители боятся идти к людям рассказывать о своей работе, а придут - люди их в лицо узнают?! Полпред, центральные органы власти поставили нам удовлетворительную оценку, но я такой оценки поставить себе и вам не могу: мы проголосовали значительно ниже своих возможностей! - гневно констатировал губернатор.

И обозначив задачи на мартовские выборы, Виктор Ишаев еще раз призвал руководителей идти в народ:

- Решайте вопросы как положено: общественные приемные (в крае, по словам Качимова, в ходе выборов работала 31 приемная, получено 3354 обращения граждан. - Прим. авт.) собирали-собирали жалобы, а какая отработка - на 30-40% жалоб еще ответы не даны! Это что за отношение к людям?! - неистовствовал глава края и пригрозил паре начальников задать "хорошего ремня".

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