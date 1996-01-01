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Бизнес-урна: Хабаровск готовиться к выборам президента
На заседании совета по предпринимательству при мэре Хабаровска городские чиновники всеми способами пытались убедить бизнесменов поучаствовать в "реабилитации края" во время президентских выборов.
Однако проблема низкой явки не нашла отклика у большинства предпринимателей, которые посчитали заигрывание с политикой бесполезной тратой времени и сил.
Для "политической обработки" и гражданского ликбеза 31 января для деловой элиты города в мэрии собрался "цвет" городского чиновничества в лице заммэров, начальников управлений и директоров департаментов. Предприниматели, заранее знавшие повестку дня, пришли в гораздо меньшем составе.
"В два тура проводить выборы мы не собираемся, за победителя должны проголосовать не меньше половины всех избирателей, - с места в карьер начал начальник организационно-методического отдела городской администрации Виктор БЕРЕЖЕНЦЕВ. - Явка должна превысить 65%, и вы должны принять в этом посильное участие". Но лица адресатов призыва оставались невозмутимыми.
Чиновники, сменявшие один за другим друг друга за трибуной, все как один норовили заглянуть в глаза председателю городского совета предпринимателей Василию ЕФИМЕНКО. Он же после каждого нового призыва все ниже опускал голову.
"Процент голосования за президента, который победит, будет выражать вотум доверия территории и соответственно ответную реакцию того лица, которое будет выбрано, - подхватил почин вице-мэр Валерий КАЗАЧЕНКО. - Поэтому нам надо приблизиться хотя бы к результату голосования в Чечне". Кто-то из предпринимателей негромко откликнулся, для коллег: "А чего мелочиться, давайте определим ориентир явки, к примеру сразу в 105%, и отдадим все голоса за одного человека".
Когда чиновники покинули зал и остались только предприниматели, кто-то озвучил витавшую в зале мысль: "И когда это кончится?! Во всем мире политику с бизнесом не мешают, а у нас - пожалуйста". "Я совершенно согласен, - подхватил Василий Ефименко. - Все равно мы никак повлиять потом на принятие политических решений не сможем".
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