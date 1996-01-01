Как я искала штабы претендентов в президенты

Как-то неудобно называть имена иных претендентов, шансы которых на победу не просто не велики, а откровенно смехотворны в условиях "суверенной" демократии. В последние январские дни Приморье жило в напряженном ожидании визита в край пока что первого вице-премьера Дмитрия Медведева в пакете с руководителем Счетной палаты Сергеем СТЕПАШИНЫМ. Но то ли последние криминальные события с расстрелом крупного чиновника, мордобоем другого, а еще с грабежом краевого депутата спутали все карты - не преемнику Путина, а приморским властям. Может, какие другие обстоятельства изменили намерения преемника, но обещанного еще накануне Нового года губернатором Сергеем ДАРЬКИНЫМ визита "большого друга Приморского края" к нам не будет. Вместо высокого гостя - очередной десант из Генпрокуратуры и МВД России.

По последним сведениям, основной кандидат в президенты начинает предвыборный тур с Хабаровска. Обидно. Если учесть, что Дмитрий Анатольевич отказался от публичных теледебатов и не ушел в законный отпуск, ссылаясь на неотложные дела по работе, нам остается лишь наблюдать за его передвижениями по стране по телеку.

"Даешь Медведева!" - звучит из каждой розетки. Рейтинг Дмитрия Анатольевича уже опережает позиции его патрона. Прогноз исхода голосования через пару недель достигнет 105%. Из Чечни рапортуют, что приняты необходимые меры, чтобы роженицы в день голосования сумели принять участие во всенародном плебисците - 99% на госдумских выборах им мало. Вспоминаю рождение собственного ребенка. И понимаю, как мне не хватало в этот день урны для голосования...

Но, показалось мне, что предвзято отношусь к главному фигуранту выборов и принципам "суверенной" демократии. Решила пройтись по штабам партий, выдвинувших своих кандидатов в президенты. Надо ведь с программами ознакомиться. Но! Жириновцы не отвечают на телефонные звонки еще с периода думских выборов. Штаб коммунистов на улице Комсомольской был на замке. А у самовыдвиженца - то ли демократа, то ли лидера масонской ложи Андрея БОГДАНОВА, как оказалось, штаба и вовсе нет. Так и положено. Но самое-то обидное, что приморская "Единая Россия" не побеспокоилась о том, чтоб создать предвыборный штаб своего выдвиженца. В партаппарате местного отделения мне ответили, что адреса пока не знают и рекомендовали обращаться в - общественную приемную депутатов-единороссов.