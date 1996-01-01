Приморский КоАП стал рублевым

Использовать закон "Об административных правонарушениях", принятый во втором и третьем чтениях приморскими парламентариями, на практике теперь будет значительно проще. Размер штрафов, налагаемых за административные правонарушения, теперь будет выражаться не в минимальных размерах оплаты труда (МРОТ), а в твердой денежной сумме.

Как сообщила пресс-служба Законодательного собрания края, в новой редакции закона нарушение тишины и покоя граждан в ночное время влечет наложение штрафа на граждан в размере от 1000 до 3000 руб., на должностных лиц - от 3000 до 5000 руб., на юрлиц - от 40000 до 80000 руб. Штрафные санкции от 3000 до 5000 руб. установлены для должностных лиц за нарушение сроков уборки и вывоза снега, штраф за данные нарушения для юрлиц от 80 000 до 100 000 руб. И так далее.