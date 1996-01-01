Пролетая над гнездом АТЭС

Анонсировавшийся визит кандидата в президенты РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА во Владивосток пока откладывается. Во время своей поездки на Дальний Восток первый вице-премьер посетит только Хабаровск.

Об этом на встрече с журналистами заявил депутат Госдумы, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Владимир ПЕХТИН.

"Первоначально действительно в программе визита на Дальний Восток значились и Приморье, и Якутия. Но программа была сокращена в связи с тем, что на 8 февраля запланировано расширенное заседание Госсовета. Хабаровск же выбран из 9 субъектов Дальнего Востока потому, что является столицей ДФО. Чтобы никому не было обидно, по этому принципу и осуществлялся выбор", - сказал г-н Пехтин. По его словам, на встрече, которая состоится 7 февраля в Хабаровске, будут обсуждаться в первую очередь социально направленные вопросы, как то: рост тарифов ЖКХ и преференции для жителей Дальнего Востока.