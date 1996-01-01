На острове Русский часть жителей собирает подписи против саммита АТЭС

Как стало известно ДДГ "ЗР", на о. Русский, который должен стать местом проведения саммита стран АТЭС в 2012 г., появилась инициативная группа, которая выступила с предложением начать сбор подписей против проведения саммита на острове.

Основными причинами такой неожиданной инициативы члены группы назвали "откровенный беспредел, который начался на Русском сразу после объявления его столицей саммита". Так, многие островитяне, прожившие здесь не один десяток лет и решившие воспользоваться возможностями так называемой дачной амнистии, с удивлением обнаружили, что их огороды и другие традиционно занимаемые ими участки тихой сапой стали чьей-то собственностью. Жители частного сектора устали отбиваться от назойливых предложений продать дома. Люди боятся, что так и до поджогов дойдет. Побережье острова повсеместно обносится заборами. Не нравится многим и всевозрастающий приток туристов на остров, которые потихоньку превращают Русский в огромную свалку мусора, а что будет, когда построят мост?

Некоторые жители острова откровенно боятся повторения сочинского сценария, когда людям, дома которых попали в зону строительства олимпийских объектов, некие темные личности вместо объявленных солидных отступных недвусмысленно предлагали переезжать в малопригодное жилье, а отказавшихся просто выкидывали из домов на улицы.

Надо сказать, что не все островитяне разделяют эти страхи. Одна из жительниц Русского призналась корреспонденту ДДГ "ЗР", что ставшие настоящим проклятьем оторванность острова от большой земли и бесконечные транспортные проблемы не идут ни в какое сравнение с издержками, которые может принести саммит АТЭС. "Только ради моста на остров можно стерпеть все что угодно", - резюмировала она. Есть также мнение, что за инициативной группой по сбору подписей стоят люди, которые опасаются или не хотят менять сложившийся на острове уклад жизни.