Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На острове Русский часть жителей собирает подписи против саммита АТЭС
Как стало известно ДДГ "ЗР", на о. Русский, который должен стать местом проведения саммита стран АТЭС в 2012 г., появилась инициативная группа, которая выступила с предложением начать сбор подписей против проведения саммита на острове.
Основными причинами такой неожиданной инициативы члены группы назвали "откровенный беспредел, который начался на Русском сразу после объявления его столицей саммита". Так, многие островитяне, прожившие здесь не один десяток лет и решившие воспользоваться возможностями так называемой дачной амнистии, с удивлением обнаружили, что их огороды и другие традиционно занимаемые ими участки тихой сапой стали чьей-то собственностью. Жители частного сектора устали отбиваться от назойливых предложений продать дома. Люди боятся, что так и до поджогов дойдет. Побережье острова повсеместно обносится заборами. Не нравится многим и всевозрастающий приток туристов на остров, которые потихоньку превращают Русский в огромную свалку мусора, а что будет, когда построят мост?
Некоторые жители острова откровенно боятся повторения сочинского сценария, когда людям, дома которых попали в зону строительства олимпийских объектов, некие темные личности вместо объявленных солидных отступных недвусмысленно предлагали переезжать в малопригодное жилье, а отказавшихся просто выкидывали из домов на улицы.
Надо сказать, что не все островитяне разделяют эти страхи. Одна из жительниц Русского призналась корреспонденту ДДГ "ЗР", что ставшие настоящим проклятьем оторванность острова от большой земли и бесконечные транспортные проблемы не идут ни в какое сравнение с издержками, которые может принести саммит АТЭС. "Только ради моста на остров можно стерпеть все что угодно", - резюмировала она. Есть также мнение, что за инициативной группой по сбору подписей стоят люди, которые опасаются или не хотят менять сложившийся на острове уклад жизни.
Новости тематики
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов
- Игорь Чемерис: Люди хотят отстоять победу Андрея Тарасенко
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
- Целевой набор - совместная работа муниципалитетов и вузов
Новости раздела
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов
- Игорь Чемерис: Люди хотят отстоять победу Андрея Тарасенко
- На выборах губернатора в Хабаровском крае, похоже, все будет еще веселее, чем в Приморье
- Андрей Тарасенко лидирует на выборах Губернатора Приморского края
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- Кандидатуры на пост врио главы Приморья плодятся как грибы после дождя
- Памфилова: Никакого третьего тура выборов в Приморье не может быть
- В деле экс-мэра Владивостока возникла женщина...