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Россияне расстаются с брендом "Путин"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Портрет Владимира Путина с надписью "Президент России" в российских регионах теперь можно купить по сниженной цене. В частности, помощник Гарри Каспарова, представитель "Другой России" Марина Литвинович в своем блоге привела фотосвидетельство. Подобно тому, как в магазинах уценяют устаревшие вещи прошлого сезона, во Владивостоке портрет Путина на прилавках выставлен под надписью SALE и стоит на 10% дешевле.

Агентство "Новый регион" отмечает, что многие опрошенные уральские политики, (в основном это касается членов "Единой России", говорят, что и после выборов Путин останется для них кумиром, поэтому поднять руку на его портрет они не смогут. По словам "единороссов", их кабинеты однозначно будут украшать сразу две фотографии – Медведева и Путина.

Однако пример Литвинович вскрыл целую тенденцию и лишний раз подтверждает: поскольку россиянам уже объявили официального преемника, фигура действующего президента и соответствующий бренд — "Владимир Путин" — медленно уходят в тень.

Примечательно, что политические факторы тесно переплетены с экономическими. Так, газета Die Welt недавно отметила, что в России сокращается производство водки "Путинка". Ежегодный оборот этой марки составляет 330 миллионов евро, и отрицательная динамика у "Путинки" пошла ровно с тех пор, как стало известно, что 2 марта в Кремле произойдет смена власти.

Еще несколько лет назад, когда Медведева назначили первым вице-премьером, в Роспатент была подана заявку на регистрацию знака "МЕДВЕДЕВка" в отношении алкогольных и безалкогольных напитков. Обострение "медвежьей" темы произошло в минувшем декабре: компания "Инсо-энерго" подала пакет заявок на регистрацию знаков "Царь-медведь", "Медведка" и "Медведевка" .

На следующий день после "Царь-медведя" в Роспатенте получили заявку на водочный бренд "Володя и медведи". Самое поразительное здесь в том, что от лица компании "Винэксим", которая выпускает "Путинку", заявку подало агентство Kaufman Production. "Ведомости" отмечают, что в плане скорости становления бренд Медведев значительно обогнал Путина.

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