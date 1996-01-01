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Медведев задавил Путина рейтингом

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Рейтинг доверия избирателей к кандидату в президенты Дмитрию МЕДВЕДЕВУ растет стремительными темпами. Подавляющее большинство из числа тех, кто намерен голосовать, планируют отдать свои голоса именно за него.

Смирившись с тем, что ПУТИН не пойдет на третий срок, избиратели выбрали себе нового кумира. На его роль как нельзя лучше подошел Медведев: ведь именно его действующий президент назвал своим преемником. После того как Путин объявил о своих предпочтениях на съезде "Единой России", рейтинг Медведева начал расти.

Так, согласно опросу ВЦИОМ, пишет "Утро.Ru", если бы выборы произошли в ближайшее воскресенье, 82% избирателей поставили галочки рядом с фамилией Медведева. Что до остальных кандидатов, их популярность измеряется в величинах совершенно другого порядка. За первым вице-премьером по количеству потенциально отданных голосов следует Владимир ЖИРИНОВСКИЙ (7,5%). Третье место занимает Геннадий ЗЮГАНОВ - у него 6,1% голосов.

По мнению аналитиков, немало очков (30%-40%) Медведев набрал, когда Владимир Путин объявил о своем намерении возглавить правительство. Президента и первого вице-премьера начали воспринимать как долгосрочный властный тандем, а поскольку действующий глава государства пользуется доверием большей части россиян, их отношение перешло и на преемника.

Среди других факторов, повлиявших на рост популярности первого вице-премьера, можно также назвать малое число кандидатов на высший государственный пост и отсутствие возможности остальных претендентов вести борьбу.

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