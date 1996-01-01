Новый генконсул Индии во Владивостоке вырос на русских сказках

Год назад Президент РФ Владимир ПУТИН во время визита в Дели подписал большой пакет документов о расширении партнерства с Индией. 2008 год пройдет под знаком Года России в Индии, и старт ему будет дан в феврале, а 2009-й пройдет в России как Год Индии. Не останется в стороне от участия в этих мероприятиях и Приморский край, заверил корр. ДДГ "ЗР" новый Генеральный консул Республики Индия во Владивостоке Вивек КУМАР, вступивший в должность на прошлой неделе.

Досье Генеральный консул Вивек КУМАР родился 18 сентября 1981 г. Учился в Indian Institute of Technology (Bombay), имеет степень бакалавра технических наук. В сентябре 2004 г. поступил на службу в МИД Индии. С августа 2006 г. работал Третьим секретарем, а с мая 2007 г. - Вторым секретарем Посольства Индии в России. В декабре 2007 г. вступил в должность Ген.консула Индии во Владивостоке.

- Господин Кумар, почему вы стали дипломатом, ведь, судя по образованию, готовились к другой работе?

- Я всегда хотел быть дипломатом, а в Индии не обязательно специальное образование для того, чтобы стать дипломатом. Его получаешь уже после того, как тебя избирают для этой службы.

- Может быть, у вас дипломатическая династия?

- Нет, я первый дипломат в нашей семье. Мой отец - полицейский, а мама - домохозяйка.

- Какие нерешенные задачи оставил вам прежний генконсул?

- Когда я приехал, мы много говорили с моим предшественником. Он говорил о деятельности консульства, о планах и о том, что нужно доделать. Деятельность консульства не меняется от смены генконсулов. Работа по всем направлениям продолжится.

На Дальнем Востоке нас интересуют строительство, энергетика, нефть и газ, алмазное производство. Но Дальний Восток находится очень далеко от Индии, поэтому нам нужно развивать торговлю товарами высокой стоимости, доходы от которой компенсировали бы затраты на транспортировку.

- У вас достаточно большой консульский округ. Где планируете побывать в ближайшее время?

- Мне очень нравится путешествовать. Наверное, это одна из причин, почему я стал дипломатом.

Когда я рос, я читал много русских сказок, книг по вашей истории и литературе, читал о Байкало-Амурской железной дороге, об озере Байкал, и это все меня очень интересовало и поражало. Так что я собираюсь поездить по Дальнему Востоку и Сибири и увидеть все собственными глазами. Куда поеду в первую поездку, я еще не решил.

- Какой проект с индийскими инвестициями вы считаете самым успешным?

- Мы довольны вложениями индийских инвестиций в проект "Сахалин -1". Это один из наиболее успешных проектов. В Уссурийске хорошо работает фармацевтическая фабрика. Считаю, что есть большой потенциал не только для сотрудничества между Индией и Дальним Востоком России, но и между Индией и Россией в целом. В правительствах двух стран готовы стимулировать это, но основная работа ложится на плечи бизнесменов.

- Поговорим о развитии туризма между Дальним Востоком и вашей страной. Когда между нами будет прямое авиасообщение и что этому мешает?

- Я интересовался статистикой выдачи виз, это примерно 100 виз в месяц. Этого недостаточно для открытия рентабельной прямой авиалинии. Видимо, тому две причины - дорого летать и можно лететь через Сеул, Пекин и т. д.

Проблема в том, что эта идея активно не продвигается. Этим должны заниматься туроператоры и авиакомпании, но, в первую очередь, туроператоры. И, конечно, мы в свою очередь готовы помочь, чем можем.

- Вызвала ли интерес в вашей стране информация о государственной программе подъема экономики Дальнего Востока России и Забайкалья и подготовке Владивостока к саммиту АТЭС в 2012 году? В каких сферах возможно поступление индийских инвестиций?

- Да, это интересная информация. Наши банкиры и бизнесмены весной планируют визит в Иркутск и Совгавань, а бизнес-делегация из Иркутска - в Индию с переговорами о сотрудничестве.

Что касается саммита АТЭС, мы пока не видим в городе заметных изменений. Видимо, нужно изучить дополнительную информацию по этому вопросу.

- Господин консул, вы женаты? Будет ли ваша семья жить здесь?

- Моя невеста работает в Лондоне, в банке American Express, так что пока у нас виртуальная семья.

- Ваше первое впечатление от Владивостока? Это европейский или азиатский город?

- Трудно сказать. Россия - огромная страна: с одной стороны - Европа, с другой - Азия. Думаю, на город большое влияние оказывает страна в целом. По моему мнению, Россия не является азиатской страной. Она - особенная. И во Владивостоке я вижу отражение России.

В детстве я много читал о России, и теперь для меня мечта стала реальностью: я узнаю вашу страну с разных сторон. Сначала столица - Москва, а теперь Владивосток - совершенно другая Россия... Это очень интересно!