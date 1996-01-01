www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.9 р. 100 JPY: 55.66 р.
EUR: 73.13 р. 10 CNY: 93.67 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Новый генконсул Индии во Владивостоке вырос на русских сказках

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Год назад Президент РФ Владимир ПУТИН во время визита в Дели подписал большой пакет документов о расширении партнерства с Индией. 2008 год пройдет под знаком Года России в Индии, и старт ему будет дан в феврале, а 2009-й пройдет в России как Год Индии. Не останется в стороне от участия в этих мероприятиях и Приморский край, заверил корр. ДДГ "ЗР" новый Генеральный консул Республики Индия во Владивостоке Вивек КУМАР, вступивший в должность на прошлой неделе.

Досье

Генеральный консул Вивек КУМАР родился 18 сентября 1981 г. Учился в Indian Institute of Technology (Bombay), имеет степень бакалавра технических наук. В сентябре 2004 г. поступил на службу в МИД Индии. С августа 2006 г. работал Третьим секретарем, а с мая 2007 г. - Вторым секретарем Посольства Индии в России. В декабре 2007 г. вступил в должность Ген.консула Индии во Владивостоке.

- Господин Кумар, почему вы стали дипломатом, ведь, судя по образованию, готовились к другой работе?

- Я всегда хотел быть дипломатом, а в Индии не обязательно специальное образование для того, чтобы стать дипломатом. Его получаешь уже после того, как тебя избирают для этой службы.

- Может быть, у вас дипломатическая династия?

- Нет, я первый дипломат в нашей семье. Мой отец - полицейский, а мама - домохозяйка.

- Какие нерешенные задачи оставил вам прежний генконсул?

- Когда я приехал, мы много говорили с моим предшественником. Он говорил о деятельности консульства, о планах и о том, что нужно доделать. Деятельность консульства не меняется от смены генконсулов. Работа по всем направлениям продолжится.

На Дальнем Востоке нас интересуют строительство, энергетика, нефть и газ, алмазное производство. Но Дальний Восток находится очень далеко от Индии, поэтому нам нужно развивать торговлю товарами высокой стоимости, доходы от которой компенсировали бы затраты на транспортировку.

- У вас достаточно большой консульский округ. Где планируете побывать в ближайшее время?

- Мне очень нравится путешествовать. Наверное, это одна из причин, почему я стал дипломатом.

Когда я рос, я читал много русских сказок, книг по вашей истории и литературе, читал о Байкало-Амурской железной дороге, об озере Байкал, и это все меня очень интересовало и поражало. Так что я собираюсь поездить по Дальнему Востоку и Сибири и увидеть все собственными глазами. Куда поеду в первую поездку, я еще не решил.

- Какой проект с индийскими инвестициями вы считаете самым успешным?

- Мы довольны вложениями индийских инвестиций в проект "Сахалин -1". Это один из наиболее успешных проектов. В Уссурийске хорошо работает фармацевтическая фабрика. Считаю, что есть большой потенциал не только для сотрудничества между Индией и Дальним Востоком России, но и между Индией и Россией в целом. В правительствах двух стран готовы стимулировать это, но основная работа ложится на плечи бизнесменов.

- Поговорим о развитии туризма между Дальним Востоком и вашей страной. Когда между нами будет прямое авиасообщение и что этому мешает?

- Я интересовался статистикой выдачи виз, это примерно 100 виз в месяц. Этого недостаточно для открытия рентабельной прямой авиалинии. Видимо, тому две причины - дорого летать и можно лететь через Сеул, Пекин и т. д.

Проблема в том, что эта идея активно не продвигается. Этим должны заниматься туроператоры и авиакомпании, но, в первую очередь, туроператоры. И, конечно, мы в свою очередь готовы помочь, чем можем.

- Вызвала ли интерес в вашей стране информация о государственной программе подъема экономики Дальнего Востока России и Забайкалья и подготовке Владивостока к саммиту АТЭС в 2012 году? В каких сферах возможно поступление индийских инвестиций?

- Да, это интересная информация. Наши банкиры и бизнесмены весной планируют визит в Иркутск и Совгавань, а бизнес-делегация из Иркутска - в Индию с переговорами о сотрудничестве.

Что касается саммита АТЭС, мы пока не видим в городе заметных изменений. Видимо, нужно изучить дополнительную информацию по этому вопросу.

- Господин консул, вы женаты? Будет ли ваша семья жить здесь?

- Моя невеста работает в Лондоне, в банке American Express, так что пока у нас виртуальная семья.

- Ваше первое впечатление от Владивостока? Это европейский или азиатский город?

- Трудно сказать. Россия - огромная страна: с одной стороны - Европа, с другой - Азия. Думаю, на город большое влияние оказывает страна в целом. По моему мнению, Россия не является азиатской страной. Она - особенная. И во Владивостоке я вижу отражение России.

В детстве я много читал о России, и теперь для меня мечта стала реальностью: я узнаю вашу страну с разных сторон. Сначала столица - Москва, а теперь Владивосток - совершенно другая Россия... Это очень интересно!

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru