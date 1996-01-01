Депутаты проверят МУПы

Депутаты Думы г.Владивостока решили обратиться в прокуратуру с просьбой проверить ряд МУПов. Как рассказал "ЗР" председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Думы Владивостока Игорь ЧЕМЕРИС, работа большинства муниципальных предприятий вызывает у депутатов очень много вопросов. Проверка их деятельности обусловлена еще и тем, что в настоящее время множество МУПов находятся в стадии реорганизации и ликвидации.

Также отметим, что, по сведениям "ЗР", администрация Владивостока приостановила передачу муниципальных помещений ряду муниципальных предприятий. В частности, помещения городской администрации, которые должны быть переданы на баланс МУП "Аквамир", переданы не будут.