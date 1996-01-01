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В районные депутаты идут женщины
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
В Кавалеровском районе, как еще в 26 муниципалитетах Приморья, началась гонка за мандатами депутатов районной думы. На 21 место претендуют 57 человек. Срок выдвижения закончен 21 января.
В депутаты снова собрались не менее одной трети депутатов местной думы действующего созыва. Среди них есть предприниматели, руководители предприятий, учителя, рабочие, пенсионеры, безработные. Конкурс на место по округам - от 2 до 5 человек.
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