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Игорной зоне в Приморье пока выпало "зеро"
Выступая на одном из прошлогодних совещаний, губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН заверил журналистов, что в 2007 г. на создание игорной зоны будет потрачено 15 млрд руб. Сегодня чиновники такими суммами уже не бросаются, а проект игорной зоны более не пиарится.
Напомним, что все российские игорные заведения к 1 июля 2009 г. должны переместиться в четыре игорные зоны. Федеральное правительство уже распорядилось создать "Азов-Сити" на юге и калининградскую зону "Янтарная" на западе страны. Еще две зоны должны появиться в Приморье и горном Алтае. Однако по факту ни в одном регионе фактически строительство объектов для этих зон еще не начиналось. Не исключение и Приморский край. В своих комментариях бизнесмены утверждают, что они уже не успеют переехать в игорные зоны, так как переезжать в 2009 г. им придется либо в чистое поле, либо в откровенные сараи, построенные за полгода. Поэтому сегодня игровые магнаты не скрывают, что уже в этом году, рассчитывают на лояльность чиновников, которые будут обязаны предоставить им временную отсрочку.
В качестве реальных сроков ввода в эксплуатацию игровых зон называется 2012 г. Видимо, именно эта дата привела к тому, что Приморская игровая зона тихо и незаметно для широкой общественности "переехала" с бухты Муравьиной на остров Русский. То есть теперь строительство объектов зоны будет зависеть полностью от фактического проведения на этой территории саммита АТЭС.
С одной стороны, это выглядит логичным шагом, с другой - перенос игорной зоны на остров Русский - это риск. Прежде всего потому, что строительство каких-либо объектов на острове обойдется потенциальным инвесторам дороже, чем на материке. Второй важный момент - зона будет привязана к саммиту. То есть если будет принято решение о переносе саммита, строительство игорной зоны автоматически прекращается, так как ни один инвестор не будет за свои деньги обустраивать территорию острова.
Но самый больной вопрос - это выделение земельного участка. Власти должны принять нормативный акт о порядке выдачи разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне. А кому принадлежат земли на острове Русский? И как быстро может пройти процесс передачи, ведь игорная зона хоть и федеральная инициатива, доходы от ее деятельности пойдут в региональный бюджет. А значит, именно администрация Приморского края должна будет заниматься ее строительством, переводом земель, поиском инвесторов. И помощи ждать от федерального центра, скорее всего, не придется.
Кстати, поиск инвесторов, по информации ДДГ "ЗР", пока не увенчался успехом. И, как поведал один из участников игорного рынка, на этот факт влияют две причины. Теоретически у всех операторов, работающих на территории Приморья, равные условия попадания в зону. По сути же попадание в нее зависит от возможностей инвестиционного портфеля. У местных компаний он весьма слаб, даже при условии их объединения. Поэтому ставка сегодня делается на иностранных инвесторов. Но с их стороны особого интереса нет, потому что у них есть более интересные проекты в Европе, странах Азии, где для игорных зон предусмотрены налоговые преференции.
Возможно, потенциальными инвесторами могли бы стать федеральные сети с московскими и питерскими корнями, но их инвестиционные портфели также ограничены, и им более выгодно вложиться в ту же "Янтарную" или "Азов- Сити". Так что обещанный Приморью игорный рай все больше похож на карточный блеф.
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