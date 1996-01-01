Хабаровский край пока не вписывается в правила создания особых экономических зон

Три проекта Хабаровского края могут принять участие в конкурсе на создание особых экономических зон (ОЭЗ). Об этом "ЗР" сообщил начальник управления макроэкономического анализа и прогнозирования министерства экономического развития и внешних связей края Александр ЗИМИН.

Досье В России создано три типа ОЭЗ: технико-внедренческие - в Зеленограде, Томске, Санкт-Петербурге и подмосковной Дубне, промышленно-производственные - в Елабуге (Татарстан) и Липецке и туристические. С декабря 2007 г. законом разрешено создавать портовые ОЭЗ.

Судя по недавнему заявлению премьер-министра Виктора ЗУБКОВА, есть перспективы для создания ОЭЗ на Сахалина и Камчатке, хотя власти других дальневосточных территорий также пытаются лоббировать в Москве свои проекты.

"Любая ОЭЗ начинается с объявления МЭРТом конкурса проектов. Решение о создании ОЭЗ принимается конкурсной комиссией, - рассказал А. Зимин. - Мы разрабатываем два проекта промышленно-производственной ОЭЗ: деревоперерабатывающее производство на базе проходящего процедуру банкротства Амурского машиностроительного завода и промышленный кластер в Комсомольске-на-Амуре из минимум пяти производств - от нефтехимического до машиностроительного".

- Правда, есть два "но", - поясняет он. - Первое: закон запрещает создавать промышленно-производственные ОЭЗ на базе существующих мощностей и построек, а в Амурске мы как раз рассчитываем сократить издержки за счет имеющихся корпусов. Второе: закон не разрешает в промышленно-производственных зонах заниматься переработкой минеральных ресурсов, а ведь именно переработка нефти и газа могла бы стать основой ОЭЗ в Комсомольске-на-Амуре. Кроме того, МЭРТ не оглашает заранее сроки проведения конкурса, чем ставит нас в невыгодное положение перед возможными резидентами ОЭЗ. Крупный бизнес требует точности и определенности: держать инвесторов наготове на протяжении нескольких лет - практически невозможно.

По словам Зимина, рассматривается возможность участия и в конкурсе на создание портовой ОЭЗ на базе Ванинско-Совгаванского транспортного узла.