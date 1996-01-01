www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Хабаровский край пока не вписывается в правила создания особых экономических зон

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Три проекта Хабаровского края могут принять участие в конкурсе на создание особых экономических зон (ОЭЗ). Об этом "ЗР" сообщил начальник управления макроэкономического анализа и прогнозирования министерства экономического развития и внешних связей края Александр ЗИМИН.

Досье

В России создано три типа ОЭЗ: технико-внедренческие - в Зеленограде, Томске, Санкт-Петербурге и подмосковной Дубне, промышленно-производственные - в Елабуге (Татарстан) и Липецке и туристические. С декабря 2007 г. законом разрешено создавать портовые ОЭЗ.

Судя по недавнему заявлению премьер-министра Виктора ЗУБКОВА, есть перспективы для создания ОЭЗ на Сахалина и Камчатке, хотя власти других дальневосточных территорий также пытаются лоббировать в Москве свои проекты.

"Любая ОЭЗ начинается с объявления МЭРТом конкурса проектов. Решение о создании ОЭЗ принимается конкурсной комиссией, - рассказал А. Зимин. - Мы разрабатываем два проекта промышленно-производственной ОЭЗ: деревоперерабатывающее производство на базе проходящего процедуру банкротства Амурского машиностроительного завода и промышленный кластер в Комсомольске-на-Амуре из минимум пяти производств - от нефтехимического до машиностроительного".

- Правда, есть два "но", - поясняет он. - Первое: закон запрещает создавать промышленно-производственные ОЭЗ на базе существующих мощностей и построек, а в Амурске мы как раз рассчитываем сократить издержки за счет имеющихся корпусов. Второе: закон не разрешает в промышленно-производственных зонах заниматься переработкой минеральных ресурсов, а ведь именно переработка нефти и газа могла бы стать основой ОЭЗ в Комсомольске-на-Амуре. Кроме того, МЭРТ не оглашает заранее сроки проведения конкурса, чем ставит нас в невыгодное положение перед возможными резидентами ОЭЗ. Крупный бизнес требует точности и определенности: держать инвесторов наготове на протяжении нескольких лет - практически невозможно.

По словам Зимина, рассматривается возможность участия и в конкурсе на создание портовой ОЭЗ на базе Ванинско-Совгаванского транспортного узла.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru