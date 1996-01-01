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Вице-губернатора заказали?
Первый вице-губернатор Приморского края Сергей СОПЧУК ранен в понедельник во Владивостоке. По мнению правоохранительных органов, покушение носит заказной характер.
Как стало известно ДДГ "ЗР", около 8 часов утра на ул. Жуковского во Владивостоке в Сергея СОПЧУКА стреляли из пистолета с глушителем, когда он садился в машину, чтобы поехать на работу. Вице-губернатор получил две огнестрельные раны обеих рук и был госпитализирован в больницу. По предварительным данным, полученные ранения не угрожают жизни пострадавшего. Подозреваемые скрылись с места преступления на внедорожнике серо-стального цвета.
Напомним, первый вице-губернатор Приморского края Сергей Сопчук курирует вопросы внешней политики, земельных отношений и жилищно-коммунального, сельского и рыбного хозяйства.
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