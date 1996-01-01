Пожилые приморские коммунисты и молодые хабаровские социалисты отметились митингами протеста

Стараниями комитета Приморского краевого отделения и комитета владивостокского отделения КПРФ на центральной площади в рамках всероссийской акции протеста в минувшую субботу прошел митинг против роста цен на продовольствие, топливо, услуги ЖКХ, транспорта.

Участники митинга, собравшиеся несмотря на мороз и северный ветер, единодушно проголосовали за резолюцию, в которой потребовали остановить рост цен, привлечь к ответу правительство за фальсификации на выборах и за обнищание народа в целом.

А в Хабаровске горожане также протестовали: недовольство ценами здесь вылилось в пикет у здания Законодательной думы Хабаровского края. Инициаторами пикета выступили студенты из краевого отделения общественной организации "Социалистическое сопротивление". "Протестантов" у крыльца думы набралось всего 5 человек, причем, в два раза меньше, чем доблестных стражей порядка в форме и штатском, охраняющих неподалеку общественный порядок.