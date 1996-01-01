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Астролог Павел Глоба: Медведев та еще Змея

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Известный астролог Павел ГЛОБА собрал пресс-конференцию, на которой рассказал о будущем президенте и о том, каким будет 2008 год для россиян, сообщает новостной портал www.newsland.ru

У политологов нет разногласий в том, кто станет следующим президентом России. Поэтому в основном все споры сводятся к вопросу о том, сколько Дмитрий МЕДВЕДЕВ проработает главой государства.

Ряд экспертов прогнозируют, что первому вице-премьеру отпущено руководить Россией до 2012 года, после чего состоится возвращение Владимира ПУТИНА. С этим не согласен астролог Павел Глоба, предсказавший ранее становление Дмитрия Медведева в качестве преемника президента Путина.

Звезды и планеты рассказали предсказателю, что Дмитрий Медведев будет править Россией следующие 8 лет. Об этом Павел Глоба поведал на пресс-конференции накануне. При этом Медведев, предостерег астролог, окажется "темной лошадкой" и проявит себя не совсем так, как ждет его окружение.

"Партии "Единая Россия" с Дмитрием Медведевым очень повезло. Наконец-то у нее появилось живое воплощение партийного символа", - оптимистично начал Павел Глоба, попутно отметив, что медведь традиционно является и символом России.

По мнению астролога, трудиться президентом Медведев будет "два президентских срока - 8 лет". Из чего следует, отметим, что увеличения срока президентства до 5 или даже 7 лет, о чем говорят последние месяцы сторонники Путина, предсказателю в ближайшем будущем не видится.

Самое же интересное в видениях астролога в том, что Дмитрий Медведев "не будет слабой и управляемой личностью". "Первый вице-премьер рожден в год Змеи, а Змея хорошо умеет сбрасывать кожу и менять свой цвет. У Медведева есть шансы стать более жестким, прагматичным и менее управляемым", - отметил Глоба. "За это я могу ручаться", - увещевал он сомневающихся.

Как пояснил астролог, в годы Крысы к власти всегда приходили консерваторы, нехаризматичные личности, настроенные на мир. "Но человек, который садится у власти в год Крысы, обычно намечает большую и новую эпоху в политике", - отметил он. Ранее астролог поведал, что такие люди приносят с собой стабильность и надежду на перемены, но предупредил, что потом следует разочарование.

С правлением Дмитрия Медведева косвенно связано и другое предсказание астролога: якобы вся российская администрация через "лет 10-12" переедет из столицы в один из небольших городов Московской области. Впрочем, звезды здесь ни при чем - Глоба руководствовался элементарной логикой: еще миллиона три-четыре человек прибавится в Москве - и "тогда вопрос о перенесении административного центра из столицы встанет очень остро". "Лет через пять, на следующий президентский срок, этот вопрос будет четко поставлен", - сказал звездочет. По его мнению, наибольшие шансы стать новым административным центром России имеют Тверь, Клин и Солнечногорск.

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