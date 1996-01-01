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Что будет после Путина
Александр ДУГИН - руководитель Центра геополитических экспертиз экспертно-консультативного совета по проблемам национальной безопасности при ГД РФ, основатель российской геополитической школы, автор монографий, учебников и статей по геополитике, доктор политических наук.
- Как вы оцениваете прошедший политический год?
- Прошедший год - это конец "золотого века". Мы покидаем "золотой век" путинского правления. Этот год был суммирующим для всего правления Путина. Путин изменил ситуацию от зла к добру, от ада к раю, поэтому восемь лет мы жили в состоянии полурая. Пиком этого рая была Мюнхенская речь Путина. Когда я услышал ее, то подумал: "Остановись мгновенье, ты прекрасно!". Но к сожалению, год закончился, и закончился он неожиданной новостью: оказывается, все это было шуткой и теперь начинается другой век - век эпохи Медведева. Многие убеждают нас, что это тот же самый век, только в либеральной плоскости, но мне кажется, что "золотой век" кончился и начинается новый - более мрачный.
Теперь я переосмысляю путинское правление как уже завершившиеся. Было много блестящих достижений во всех направлениях: олигархов сажали, Америку пугали ракетами, нефти было завались, жизнь была замечательная, но она кончилась. Теперь нам предстоит что-то ужасное, на мой взгляд.
- Вы считаете, что нынешний год не станет продолжением "золотого века"?
- Если он не приведет к полному развалу России, то это будет колоссальное счастье, потому что сейчас может сложиться очень опасная конфигурация. Я считаю, что Путин должен был завершить свое триумфальное правление третьим сроком, тогда бы "золотой век" не покинул Россию, он был бы всегда, но, к сожалению, этого не произошло, и я очень грущу по этому поводу.
- Какое политическое событие года вы могли бы назвать главным?
- Мюнхенская речь Владимира Путина, она фактически изменила миропорядок. До этого никто не бросал вызов гегемонии США в качестве основного политического субъекта, никто не говорил о несправедливости однополярного мироустройства, за исключением маргинальных сил. Но в мюнхенской речи президент великой ядерной державы сказал решительное "нет" однополярному миру. В устах президента демократической мощной страны - это не просто слова, не просто декларация, это заявление нового курса.
Фактически Путин утвердил вектор на многополярный мир, и это было фундаментально, это было важнейшее событие в новейшей истории. После произнесения этой речи Россию вновь признали великой мировой державой, которая предопределяет повестку дня в мировой политике.
- Какие события прошедшего года носили негативный характер?
- В том году, к моему великому сожалению, власть не закрепила идеологически свое направление, и, несмотря на то, что много говорилось о суверенной демократии, о плане Путина, в общем, это оказалось размытыми и расплывчатыми вещами, очень хорошими и правильными вещами, но они не прояснились.
Назначение Медведева, по сути, обнулило ожидания сторонников геополитического возрождения России. Теперь стало понятно, откуда эта неопределенность, потому что под видом этой неопределенности, недосказанности и намеков можно было протащить что угодно, а не то, что все ждали. Самое большое удивление - это именно название Медведева преемником. Конечно, я буду очень рад ошибиться. Я буду очень рад, если это окажется такой головокружительной спецоперацией Путина по сохранению преемственности.
Беда в том, что логика преемственности власти в России, логика устройства российских политических элит даже в лучшие времена, не говоря уже о худших временах, да еще огромная инерция 1990-х годов, по сути дела, сформировали российскую политическую элиту из самых отпетых проходимцев, мерзавцев, коррупционеров и агентов влияния Запада. Эти же люди, в значительной степени остающиеся на своих постах и при Путине, создавали предпосылки для очень серьезных опасений, что наша политическая элита - это такой агрессивный зажравшийся мусор, пародия и карикатура на реальную политическую власть, которая, конечно, будет вести себя непредсказуемо, а это значит, что Россию ждут великие потрясения. Если я ошибусь, то буду рад. Это тот прогноз, который я предпочел бы видеть несбывшимся. Я очень обеспокоен судьбой моей страны, судьбой тех позитивных свершений, которые сделал Путин.
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