В дипкорпусе Владивостока - ротация кадров

В конце декабря - начале января во Владивостоке обновился состав дипломатического корпуса Владивостока. В связи окончанием срока службы в Генконсульствах Индии и Республики Корея - новые главы.

В конце декабря прибыл и приступил к обязанностям новый Генеральный консул Республики Корея господин КИМ Му Юн. Он работал на руководящих должностях в Министерстве промышленности, энергетики и коммерции Республики Корея и около пяти лет - торговым атташе в Посольстве Республики Корея в РФ. Его назначение в дипломатических кругах расценивают как намерение усилить экономическую составляющую сотрудничества в связи с активизацией внешнеэкономической политики России в АТР и подготовкой Владивостока к саммиту АТЭС в 2012 году.

На днях во Владивосток на смену г-ну Чаранджиту СИНГХУ, который возглавлял Генконсульство Индии во Владивостоке, прибыл господин Вивек КУМАР. В его консульский округ, кроме регионов Дальневосточного федерального округа, входят также Республика Бурятия, Читинская и Иркутская области. Официально в должность он еще не вступил, но это вопрос ближайших дней.