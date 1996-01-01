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Япония вновь разыгрывает карту возврата Курильских островов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Япония предложила "разморозить" переговоры о Южных Курилах. После шести с лишним лет наш восточный сосед предлагает решить проблему в два этапа: сначала обеспечить передачу Токио меньшей части островов (Шикотан и Хабомаи), а затем передать и вторую их половину, наиболее развитую и населенную (Кунашир и Итуруп).

Об этом сенсационном предложении сообщают японские СМИ. Оно было сделано Владимиру ПУТИНУ 21 декабря в Санкт-Петербурге бывшим премьер-министром Японии Иосиро МОРИ. Японский экс-премьер призвал вернуться к уже забытой Иркутской декларации 2001 года, которую подписали сам Иосиро МОРИ и... Владимир Путин.

Декларация 2001 года признавала основополагающее значение для заключения мирного договора между Россией и Японией советско-японской совместной Декларации 1956 года. А также признавала договоренности, достигнутые в 1993 году во время визита Бориса ЕЛЬЦИНА в Японии, которые предполагали заключение мира на основе решения вопроса о принадлежности всех Южных Курил.

'За инициативой Мори поэтому могут стоять самые разные факторы: стремление экс-премьера вернуть былое влияние, зондаж позиции руководства России "после мая 2008 года", попытка вывести из летаргического сна переговоры о мирном договоре без каких-либо дополнительных уступок или же прощупывание почвы для более смелого компромисса", предполагает в публикации "Обостровление российско-японских отношений" газета "Коммерсант".

Газета сообщает, что в октябре Токио в неофициальном порядке поднял вопрос о том, что мирный договор может быть подписан на основе возвращения Шикотана и Хабомаи. Однако Москва должна официально согласиться, что переговоры об остающихся островах продолжатся и после этого, а сами они получат статус спорных. МИД России тогда уведомил, что ничего не знает о подобной инициативе. А министр иностранных дел Японии Масахико КОМУРА на вопрос депутата японского парламента даже обещал "сделать харакири", если информация подтвердится.

"Конечно, даже самым большим оптимистам трудно поверить в то, что нынешняя Россия покорно отдаст Токио часть Южных Курил, затем будет вести долгие переговоры о "второй половине", признает там японский суверенитет и только потом взамен получит мирный договор", - пишет "Коммерсант".

И тем не менее "план Мори" - лишь одна из вариаций того зондирования, которое Япония провела в октябре этого года. Москва вряд ли с ним согласится, но стоит ожидать, что за нынешней инициативой Японии последуют и другие.

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