Руслан Кондратов выбрал Охотный ряд

Комитет по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного собрания Приморского края (ЗС ПК) рассмотрел заявление о досрочном прекращении полномочий депутата Руслана КОНДРАТОВА.

Как сообщил отдел прессы и информации ЗС ПК, председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан покидает краевой парламент в связи с избранием его депутатом Государственной Думы. В результате выборов 2 декабря 2007 г. Руслан Кондратов вошел в состав нижней палаты Российского парламента по списку Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Р.Кондратов был избран в состав Законодательного собрания Приморского края четвертого созыва 8 октября 2006 г. по одномандатному избирательному округу № 1 (Первомайский район г.Владивостока). В соответствии с законодательством по данному округу будут назначены дополнительные выборы.