Смерть - не повод для неявки на выборы

Как выяснило следствие, на избирательном участке №120 в Хабаровске 2 декабря, в день выборов в Госдуму РФ, подделывали подписи душевнобольных, слепых и мертвых. Однако в возбуждении уголовного дела, чего добиваются хабаровские коммунисты, по данному факту отказано.

ДДГ "ЗР" уже не раз сообщал об акциях протеста хабаровской оппозиции, считающей минувшие выборы сфальсифицированными. Одним из главных "козырей" для оппозиционеров стал оскандалившийся на декабрьских выборах участок №120, который расположен в интернате для престарелых и инвалидов и предназначался исключительно для голосования проживающих в нем людей. Следует пояснить, что некоторые из этих избирателей по состоянию здоровья даже не могли самостоятельно прийти в помещение для голосования. В таких случаях закон позволяет им написать заявление о голосовании вне этого помещения.

Однако член участковой избирательной комиссии Виктор СТРЕКАЧ в тот день вдруг обнаружил, что три других его коллеги - председатель комиссии Александр МЕНЬШИКОВ, его заместитель Маргарита КОЗЛОВА и секретарь комиссии Любовь ГАБОВА - лихо подписывают подобные заявления от лица отсутствующих избирателей. По словам Стрекача, на его замечания троица не реагировала, поэтому он вызвонил своего однопартийца из КПРФ. Когда на помощь приехал 1-й секретарь Индустриального райкома КПРФ Петр ХЛЫСТОВ, то Стрекач взял со стола председателя комиссии 24 подделанных заявления и вынес их на проходную. Тут-то обоих смутьянов-коммунистов задержали сотрудники милиции и охраны - можно сказать, "с поличным". Однако спустя несколько часов "похитителей бюллетеней" все же выпустили, а инцидент никаких последствий для участников выборного конфликта не имел. Более того, его всячески постарались замять, а председатель крайизбиркома Виктор ЦЫРФА громогласно объявил, что выборы "прошли без нарушений".

Оппозицию, естественно, подобный подход не устроил. В середине декабря коммунисты написали заявление в прокуратуру Индустриального района Хабаровска с просьбой восстановить законность и наказать виновных. Неожиданно правота коммунистов подтвердилась.

В ходе проверки следователю по особо важным делам следственного отдела по городу Хабаровску Роману ИСАЙКИНУ четыре "избирателя" сообщили, что никаких заявлений не писали и в голосовании не участвовали. Еще три постояльца интерната поведали, что в принципе не могли видеть и подписывать такие заявления, а также голосовать, так как являются слепыми. Семеро "проголосовавших" оказались душевнобольными и не смогли ответить на вопросы следователя. Самое интересное, что на злосчастном участке "проголосовал" даже человек, скончавшийся 1 декабря, то есть еще до дня выборов. Любопытный образчик современных политтехнологий!

Как результат, члены участкового избиркома признались в фальсификации заявлений. После чего орган, проводивший проверку, в своем заключении сообщил, что налицо состав преступления, предусмотренного статьей 142 УК РФ (часть 1) - фальсификация избирательных документов. Однако в том же заключении следователь написал, что, согласно законодательству, в отношении членов избирательной комиссии уголовное дело имеет право возбудить только прокурор субъекта РФ и что, "возвращая рассматриваемое сообщение и материал проверки, заместитель прокурора Хабаровского края указал, что не усматривает достаточных оснований к возбуждению уголовного дела".

Любопытно, что на январском партийном "круглом столе", посвященном выборам в Госдуму и Президента РФ, председатель крайизбиркома Виктор Цырфа сообщил лишь, что все сотрудники нашумевшего хабаровского участка для участия в выборном процессе больше привлекаться не будут. Комментировать инцидент до завершения следствия прокуратурой он не стал.

Следователь Роман Исайкин от комментариев для "ЗР" также отказался. Тем временем руководство регионального отделения КПРФ обратилось в управление Генпрокуратуры по ДВФО с требованием отставки лица в краевой прокуратуре, отказавшего в возбуждении уголовного дела.