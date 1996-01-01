В Хабаровске умело управляют финансами

По итогам 2007 года Хабаровск стал лауреатом конкурса на лучшее управление муниципальными финансами. Таких среди городов страны оказалось всего шесть. В соответствии с постановлением Правительства РФ из специального фонда реформирования финансов накануне нового года в дальневосточную столицу перечислена субсидия в размере 42 540,2 тыс. руб.

Как сообщил РИА "Восток-Медиа" руководитель пресс-службы администрации города, в последние два года мэрия Хабаровска целенаправленно занимается вопросами повышения качества управления финансами. Городская программа "Финансам Хабаровска - качественное управление", направленная на повышение эффективности расходов бюджета, два года назад была представлена в Минфин РФ и получила поддержку.