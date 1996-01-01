Арсеньевские думцы избрали спикера

Депутаты нового состава арсеньевской Думы приступили к работе. В отличие от Думы прошлого созыва сейчас в законодательном собрании Арсеньевского городского округа не 9, а 21 депутат. На днях парламентарии избрали нового председателя городской Думы - директора ДЮСШ "Полет", самого пожилого из местных законодателей Демьяна ПОДЛЕННОГО.

Подленный избран большинством голосов - за него проголосовало 12 депутатов, за его основного соперника Владимира НИКИФОРОВА - 6. Оба депутата представляют в Думе фракцию авиакомпании "Прогресс", от которой в парламент прошло 9 человек. Процедура избрания нового спикера проходила демократично: по предложению депутатов счетная комиссия считала бюллетени на глазах парламентариев и представителей СМИ. Голосование было тайным. Заместителем председателя Думы из трех кандидатов выбран В. ГОЙ - за него высказалось 12 депутатов. Вопрос о формировании депутатских комиссий пока отложен.