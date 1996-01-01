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Дальний Восток не сильно привлекателен для инвестора

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Названы наиболее и наименее привлекательные для инвесторов регионы России. Территории Дальнего Востока, увы, замыкают список.

Национальное рейтинговое агентство "Эксперт РА" подготовило двенадцатый рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России. Согласно данным исследования, впервые за последние четыре года часть регионов вернулась в рейтинговую категорию "А" (минимальный риск). В эту группу вошли Санкт-Петербург, Краснодарский край, Липецкая, Белгородская и Калининградская области.

Значительные изменения произошли в группе лидеров с низким риском. Своеобразный рекорд лидерства, как отмечают эксперты "Эксперт РА", установил Санкт-Петербург, который третий год подряд и четвертый раз за все двенадцать лет наблюдений занимает первое место в рейтинге как наименее рисковый субъект федерации. Из числа лидеров выбыли Московская область, Республика Башкортостан, Ростовская область и Мордовия. Их место заняли вернувшиеся в первую десятку Калининградская область, Москва, Нижегородская и Ярославская области.

Одновременно, по данным "Эксперта РА", увеличилось число "экстремальных" регионов - места "исчезнувших" Эвенкийского и Корякского округов заняли Камчатская область, Калмыкия, Тыва и Агинский Бурятский автономный округ. Число регионов-локомотивов и полюсов роста практически не изменилось, из их состава вышла лишь Белгородская область, во многом из-за нового порядка статистического учета протяженности автодорог с твердым покрытием. Наряду с Белгородской областью от этой инновации в наибольшей степени пострадали Чувашия, Брянская, Тамбовская, Астраханская и Псковская области, а выиграла почему-то одна Калужская.

Что касается динамики интегрального инвестриска, то заметнее других его снизили Ненецкий автономный округ, Владимирская и Псковская области.

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