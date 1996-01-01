Китай построил уникальную ледовую дорогу в Россию

На Амуре открылась уникальная ледовая переправа между Восточным портом города Тунцзян (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай) и речным портом Нижнеленинское (Еврейская автономная область). Беспрецедентная для России и Китая трасса, сооруженная с помощью 30 кессонов-понтонов в холодной акватории, обошлась примерно в $11 млн.

Как сообщили корреспонденту ДДГ "ЗР" в Нижнеленинском речном порту, инициатором строительства выступила китайская фирма "Дунхай", затратившая на реализацию проекта около 80 млн юаней. Работы заняли полтора месяца и закончились 22 декабря. Как полагают эксперты, использованная китайцами технология вполне может пригодиться и в других, холодных регионах России. Пока же участие российской стороны ограничилось подготовкой берега для закрепления конструкций и арендой одной секции из кессонов-понтонов. Нижнеленинский порт затратил на это около 1 млн. руб.