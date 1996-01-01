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ООН будет рыть Землю
По традиции Организация Объединенных Наций каждый год посвящает решению наиболее важных для человечества проблем. Согласно решениям Генеральной ассамблеи, 2008 г. объявлен "Международным годом планеты Земля", "Международным годом картофеля", "Международным годом санитарии" и "Международным годом языков".
Ну, картофелеводство в Приморье всегда было занятием слишком рискованным из-за климата, и даже признание всей важности этой культуры для борьбы с голодом в мировом масштабе здесь уже ничего не изменят.
А вот Год санитарии пришелся бы очень кстати. По крайней мере, жителям Владивостока, которые ждут - не дождутся очистных сооружений. Напомним, что по официальной статистике город ежедневно сбрасывает в зал. Петра Великого более 160 тыс. т канализационных вод, хотя потребляет 350-400 тыс. т. И куда "испаряется" разница - неизвестно.
В связи с предстоящим форумом АТЭС власти обещают построить очистные к 2011 г. Вот тогда впору во Владивостоке и Год санитарии отметить. Неплохо бы к этому времени решить и ряд других хронических экологических проблем краевого масштаба. С тем учетом, что за год Приморье производит 750 тыс. т твердых бытовых отходов и более 50 млн т отходов промышленных, шестая часть которых содержат свинец и ртуть. Для их утилизации задействовано около 9 тыс. га земель. И это в пять раз больше, чем в среднем по России. Наверное, немалую пользу могли бы принести Приморью и мероприятия в рамках Международного года языков. Опять же с учетом будущего форума АТЭС. Ведь он потребует подготовки и привлечения около 20 тыс. специалистов, владеющих, кроме русского, еще хотя бы одним из языков стран АТР. Причем речь идет о подготовке не столько переводчиков, сколько о специалистах других специальностей в области сервиса - горничных, официантов, администраторов и проч.
Для справки: из шести официальных языков ООН четыре распространены в странах АТР. А именно английский, китайский, испанский и русский.
К сожалению, согласно Указу Президента РФ от 18 октября 2007 г. N 1380 Россия будет участвовать в проведении только Международного года планеты Земля. Несмотря на расплывчатое название, он имеет конкретные цели, связанные прежде всего с изучением и рациональным использованием полезных ископаемых планеты, повышением качества геологического образования.
Администрации Приморского края тут и планировать ничего не надо все равно к концу года будет чем отчитаться перед правительством. Горный институт в ДВГТУ есть, Дальневосточный геологический институт ДВО РАН есть. Успешные горнорудные предприятия - есть. А главное, у Приморского края есть уникальные месторождения полезных ископаемых.
В единственном в России Дальнегорском месторождении бора в объеме 3х0,4х0,8 км сосредоточено 3% мировых запасов этого минерала. Единственным действующим в стране является сегодня и вольфрамовое месторождение "Восток-2". Приморье считается ведущим регионом по запасам универсального минерала флюорита. Богато у нас и самоцветными камнями, серебром, оловом. По богатству запасов ископаемых край наш не без оснований сравнивают с Уралом. Здесь есть даже признаки алмазов, которые еще предстоит найти. Может быть, как раз во время Года Земли.
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