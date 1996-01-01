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Куда метит двуглавый орел?
Талант политика - это во многом способность к импровизации, разрушающей стереотипы. Но если импровизация повторяется, то сама становится схемой.
Первый Президент России Борис ЕЛЬЦИН был умелым импровизатором. Восемь лет назад, аккурат перед Новым годом, он добровольно отказался от власти и назвал имя своего преемника. Чем обеспечил Владимиру ПУТИНУ победу на выборах. Перед новым 2008 годом примерно то же самое сделал и сам Владимир Путин. И кто бы сейчас сомневался в победе на выборах 2008 г. его преемника - Дмитрия МЕДВЕДЕВА? Но это уже схема. Если следовать ей, то Путин, став премьером, должен уйти в тень. Не сразу, так со временем, постепенно передав преемнику все нити власти.
Вероятно, такой вариант развития событий и означал бы стабильность власти. Но, господа, а дальше-то что? Медленное и неуклонное повышение благосостояния трудящихся?
Положа руку на сердце, можно ли поверить в такой скучный, такой "цивилизованный" сценарий в современной России? И разве нынешний ее президент, с его потенциалом похож на человека, готового выйти из большой игры? Так какой импровизации ждать нам от него в новом году?
Не так важно в этой ситуации, каким президентом - сильным или слабым - окажется Медведев. Слабым - успокоится ролью "калифа на час" или на четыре года. Сильным - станет партнером в игре. Тут главное, чтобы он был человеком порядочным, в чем Путин, похоже, не сомневается. Президент ведь и сам имеет репутацию политика, который, дав слово, всегда его держит. Без доверия не бывает команды.
Более того, игра уже ведется именно командными усилиями. Ведь только очень наивный человек может поверить, что выдвижение Медведева и согласие Путина возглавить его правительство, и даже сами выборы, не есть часть общего стратегического плана, цели которого мы пока не знаем, не можем просчитать, а можем только строить предположения.
Большинство аналитиков опасаются создания двойного центра власти. Весьма вероятно. Но почему бы не предположить, что одна из целей игры именно в создании двойного центра власти? Только пусть один из них остается в Москве, а другой вырастет там, где и идет сегодня большая игра - в АТР, на Дальнем Востоке. Эдакая вторая, а точнее, третья вслед за Северной - Тихоокеанская столица России во Владивостоке ли, Хабаровске или Находке. Помнится, идею эту уже высказывал как-то один из приморских политологов.
Если оглянуться назад, то можно обнаружить немало фактов, косвенно подтверждающих возможность такого сценария. Начиная с тех пробных госинвестиций, которые сегодня уже идут в регион, и форума АТЭС, который можно было и в Питере провести, и заканчивая двуглавым российским гербом, одна из голов которого давно уже на это намекает.
Скажете, забавно, смешно? Ну, а с какой же еще целью пишутся новогодние прогнозы?
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