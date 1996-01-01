Соотечественники подвели

Первые итоги реализации программы переселения соотечественников в Россию с уверенностью можно отнести к разочарованиям года уходящего. Во всяком случае, в ее дальневосточной части – пока ни один переселенец ни в один из пилотных регионов ДВФО не приехал. Очередной план «сверху», как спасти страну от демографического кризиса и дефицита кадров за счет репатриантов, оказался на грани фиаско. Хотя, если более пристально посмотреть на ситуацию, может, и не было повода особо обнадеживаться.

Переселенцам правительство пообещало оплатить проезд до места пребывания, выдать единовременное пособие, трудоустроить и в достаточно сжатые сроки решить вопрос гражданства. В зависимости от региона переселенцам, прошедшим конкурс документов, государство определило одноразовое пособие в размере 20-60 тысяч рублей на основного участника программы и по 15-40 тысяч рублей на каждого члена его семьи. Но все эти меры не вызвали большого интереса у потенциальных переселенцев.

Гладко было на бумаге

Плачевные итоги реализации программы были подведены участниками международного информационного форума «Интеграция соотечественников – 2007» в середине ноября этого года. На Большой Якиманке в столичном «Президент-отеле» звучали неутешительные цифры из уст чиновников федерального уровня: по программе переселения соотечественников в Россию въехало всего 130 человек. Такой практический итог озвучил зам. директора Федеральной миграционной службы (ФМС) Владимир КАЛАНДА.

Любопытно, что на рассмотрении российских властей находится 4500 анкет потенциальных репатриантов. «Из них примерно по 1,5 тыс. получен положительный ответ от субъектов Российской Федерации о возможности переселения», – добавил г-н Каланда. Но путь от заявки до получения разрешения на въезд мало того, что долгий, еще и не всегда успешный.

Работодателя должна устраивать квалификация потенциального работника, а его, в свою очередь, - заработная плата, условия труда и проживания, которые включают в себя целый комплекс нюансов – от наличия общежития или квартиры до среднегодовой температуры летом и зимой. Вот тут-то и возникают нестыковки.

Как рассказал «ДК» консультант отдела трудоустройства Управления государственной службы занятости населения правительства Хабаровского края Петр СМОЛЯКОВ, многие из соотечественников, проживающих в странах Центральной Азии, потеряли свою квалификацию, оказавшись без работы или на случайных подработках в середине девяностых годов прошлого века. Но тех, кто сумел подтвердить профессиональный статус и подходит хабаровским предприятиям-участникам программы, не всегда устраивает уровень заработной платы. Да и суммы материальной помощи – 60 тысяч рублей – едва ли хватит на приобретение двух квадратных метров жилья.

Смена места жительства всегда стресс. И для того чтобы сделать шаг в неизвестность, нужно быть на грани отчаяния и готовым ко всему. Но...

Если репатрианты первой волны бежали от межнациональных конфликтов, то сегодня, замечают эксперты, ситуация у наших ближайших соседей существенно изменилась: русскоязычные специалисты, а это зачастую люди с высшим образованием, восстанавливают профессиональные позиции. И могут себе позволить пристально изучать условия переселения и предложенные сценарии новой жизни.

Больше всего заявок о переселении поступает из Средней Азии — Казахстана и Узбекистана. Есть потенциальные участники программы в Киргизии, Таджикистане и Украине. Но, по словам Петра Смолякова, представители Хабаровского края, побывавшие в ноябре на конференции бывших соотечественников стран Центральной Азии в Бишкеке, сделали вывод, что потенциальных переселенцев больше интересуют центральные регионы страны.

- Там несколько другие условия проживания. Более того, есть возможность перед принятием решения съездить и посмотреть на предлагаемые условия жизни, например в Тверь или Липецкую область, - поясняет Петр Евсеевич.

Его мысль подтверждает и заместитель главы администрации Тамбовского района Амурской области Анатолий ЦЕПЕЛЕВ, представлявший недавно интересы области в столице Казахстана Астане. Потенциальные переселенцы вежливо выслушали предложения амурчан, а потом стали интересоваться условиями переселения в Калининградскую область.

Практика показала, что большинство переселенцев из тех, кто подали документы, заинтересованы в переезде в Калининград и Липецкую область. А как же Дальний Восток, о приоритетном «гостевом» статусе которого говорили на всех уровнях власти.

Самый привлекательный в ДВФО - Приморский край

По всем канонам реализации аппаратных инициатив в крае была создана межведомственная комиссия по реализации краевой программы переселения соотечественников. Было решено, что переселенцев примут Артем, Дальнегорск и поселения на территории Красноармейского района. В Красноармейском муниципальном округе на Приморском горно-обогатительном комбинате подготовлены 289 мест в общежитии и 73 места в гостинице для приема и обустройства переселенцев.

Заключен контракт с администрацией округа на ремонт пустующих квартир общей площадью 1960 квадратных метров. Переселенцев готовы привлечь к деревообработке, требуются инженеры-технологи, слесари, штукатуры. На градообразующем предприятии Дальнегорска в том числе и с помощью мигрантов рассчитывают увеличить объемы производства борной кислоты, здесь нужны специалисты горнохимического производства.

На первом этапе реализации программы в край планировали привлечь 2212 мигрантов. До 2012 года программой предусматривается принять на территорию края более 26 тысяч человек, из них 6512 человек – специалистов необходимых профессий.

Ожидалось, что уже в 2007 году в Приморье приедет 291 человек. Но на сегодня в службу занятости обратились 90 претендентов с заявлениями на участие в программе из Казахстана, Киргизии и Узбекистана. По 10 анкетам получено положительное решение от работодателей. Пока ни одного переезда не зафиксировано.

Хабаровский край – 25 анкет

В 2007 году Хабаровский край планировал встретить 153 участника программы. Всего же за период 2007 – 2012 гг. сюда должен приехать 1461 участник. Общая численность переселенцев с учетом членов их семей за период реализации программы должна составить 5844 человека.

По данным управления государственной службы занятости населения правительства Хабаровского края (уполномоченного органа по реализации программы), в крае осуществляется 6 проектов переселения - в двух городских округах и 7 муниципальных районах.

Среди предприятий Хабаровского муниципального района соотечественников ждут ОАО «Корфовский каменный карьер», ФГУП ППЗ «Хабаровский», учреждения здравоохранения и образования. В Комсомольске-на-Амуре предполагается трудоустроить 421 человека, в том числе в компании «Римбунан Хиджау», на ОАО «Амурский судостроительный завод».

Пока же от потенциальных участников программы поступило около 25 анкет, сообщил «ДК» Петр СМОЛЯКОВ. Одобрение получили 3 из них, несколько анкет находятся в работе. Он также отметил, что качество заполнения анкет оставляет желать лучшего: из них работодатель не всегда может получить объективную картину о профессиональных навыках претендента.

В Приамурье не теряют надежды

По программе переселения Амурская область планирует принять 2048 переселенцев, из них 512 участников программы и 1536 членов их семей. 206 человек готовится трудоустроить Тамбовский район (специалистов сельского хозяйства, здравоохранения, образования), 306 чел. - Шимановский район (здесь требуются высококвалифицированные станочники, сварщики, инженерно-технические работники).

Планировалось, что уже в 2007 году будет принято 209 переселенцев. Но, как сообщила «ДК» заместитель начальника управления труда и занятости населения Амурской области Елена ГАРМЫШЕВА, на сегодняшний день от потенциальных переселенцев поступило лишь 13 анкет - от жителей Киргизии, Казахстана и Украины. Все они были рассмотрены совместно с работодателями и получили положительное заключение. Но свидетельство официального участника программы пока получил только один человек – фельдшер из Киргизии, которая со своей семьей готовится к переезду в Шимановский район. Возможно, новоселье состоится уже в ближайшее время, и тогда это будет первая «дальневосточная ласточка».

Елена Владимировна согласна, что интерес к отдаленным территориям страны у переселенцев пока слабый, но замечает, что они не теряют надежды его разбудить. Для этого развернутая информация помещена на сайтах правительства области и службы занятости, проводилась презентация области в Казахстане, рассматривается проект создания общественно-консультативного совета по реализации программы, в стадии разработки конкурс по включению в программу новых работодателей – с учетом обновленной стратегии развития области.

Сдержанный оптимизм по поводу «светлого» будущего выражали и ее коллеги из других пилотных регионов Дальнего Востока, хотя и они всячески пытались «продвигать» свои регионы в «странах-донорах». Разговор все больше скатывался в плоскость – почему… Причины назывались понятные каждому дальневосточнику.

От желаемого к действительности

К слову, только в Приморье сегодня около 120 тысяч человек остро нуждается в жилье. Переселенцам по программе обещают оплату расходов по переезду, «подъемные», ипотечные кредиты, но бесплатного жилья им никто не обещает! И это одна из причин, по которым переселенцы сюда не ринулись. А цены на недвижимость в Хабаровском крае и Приморье по сравнению с ценами в бывших республиках Союза поставили эти регионы практически «вне игры».

Есть и другие причины, в том числе - отсутствие социальной инфраструктуры: мигрантов негде селить, а мест в тех же детских садах не хватает и коренным жителям. Кроме того, в наиболее прибыльных отраслях они и сами хотят работать.

И, наконец, одна из главных причин - наша удаленность. Высокие тарифы на транспорт и электроэнергию китайской стеной разделяют уровень и качество жизни в Европейской части страны и на Дальнем Востоке. Кто и зачем поедет сюда в такой ситуации?