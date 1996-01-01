На волне госкорпораций

Интрига с ключевыми федеральными решениями, так или иначе затрагивающими Дальневосточный регион, сохранялась весь год, заставляя менеджеров регионов и «генералов» производств быть в тонусе. «Попадем – не попадем», – гадали они, словно на кофейной гуще, – имея в виду федеральные целевые программы, госкорпорации, особые экономические зоны и президентские указы. Подводя итоги года, многие с облегчением смогли вздохнуть – таки попали!

Госкорпорации помогут

В марте Президент РФ Владимир ПУТИН подписал указ о создании Объединённой судостроительной корпорации (ОСК). В нее вошли крупнейшие судостроительные и судоремонтные предприятия. ОСК разделена на три субхолдинга по географическому принципу: Западный центр судостроения в Санкт-Петербурге, Северный центр судостроения в Северодвинске и Дальневосточный центр судостроения и судоремонта во Владивостоке.

В соответствии с указом в Дальневосточный центр судостроения объединены: 20% ОАО "Холдинговая компания "Дальзавод" (Владивосток), 10% ОАО "Николаевский-на-Амуре судостроительный завод (Николаевск-на-Амуре)", 20% ОАО "Амурский судостроительный завод (Комсомольск-на-Амуре)", 100% минус одна акция ОАО НИИ "Берег" (Владивосток), а также по 100% минус одна акция преобразованных в ОАО ФГУП "Дальневосточный завод "Звезда" (Большой Камень), ФГУП "Хабаровский судостроительный завод" (Хабаровск), ФГУП "30-й судоремонтный завод МО РФ" (Шкотово), ФГУП "92-й судоремонтный завод МО РФ" (Владивосток), ФГУП "178-й судоремонтный завод МО РФ" (Владивосток), ФГУП "179-й судоремонтный завод МО РФ" (Хабаровск) и ФГУП "Северо-Восточный региональный центр" (Петропавловск-Камчатский).

Сегодня работа по созданию «Дальневосточного центра судостроения и судоремонта» ведется в документарной части: необходимо зарегистрировать права собственности РФ на объекты, закрепленные за федеральными государственными предприятиями, подлежащими приватизации, и оформить приватизацию. На это может уйти не менее года, тем более что работы задерживаются из-за финансовых трудностей.

Эксперты неоднозначно оценили решение объединить в холдинг ликвидные и неликвидные активы. Ведь по сути в Дальневосточный центр судостроения и судоремонта включены все существующие в регионе заводы, которые в большинстве своем в последнее время не имели заказов. Исключением на момент принятия решения был лишь Амурский судостроительный завод.

Да и сама форма госкорпорации, получившая в 2007 году активное развитие, вызвала неоднозначные мнения специалистов. От абсолютного «за» – «госкорпорации должны стать центром, объединяющим усилия государства и бизнеса для выполнения важнейших задач, решать которые по отдельности было бы сложнее», до столь же абсолютного «против» – новая структура «несет большие бюджетные и иные риски, которые могут привести к значительному росту монополизма и снижению конкуренции» и «нужна чиновникам для большей бесконтрольности и свободы при распределении финансовых ресурсов».

И тем не менее, кроме ОСК, в 2007-м дан старт госкорпорациям «Роснанотех», Банк развития (Внешэкономбанк), «Росатом», «Ростехнологии», «Олимпстрой». Заявлено также о создании госкорпораций «Автодор» и «Росрыбфлот», к которым у Дальнего Востока, по понятным причинам, особый интерес.

Госкорпорация «Автодор» по замыслу Минтранса должна стать общенациональным оператором дорожной сети. Планируется, что она займется модернизацией дорог федерального значения на условиях концессионных соглашений и переводом их в режим платных. К 2012 году «Автодор» должен достроить и привести в порядок федеральные трассы страны, если концепция будет одобрена.

Рыбу на биржу

Что касается госкорпорации с рабочим названием «Росрыбфлот», то, судя по заявлению первого вице-премьера правительства Сергея ИВАНОВА, она будет создаваться на базе Архангельского тралового флота (100-процентное государственное АО). В активы корпорации, по словам главы Росрыболовства Андрея КРАЙНЕГО, помимо всего прочего планируется передать 27 судов, построенных под государственные гарантии и переданных дальневосточным компаниям «Акрос» и «Сахалин-лизинг-флот». Но на момент подписания номера более конкретные решения о создании «Росрыбфлота» обнародованы не были, как и о создании Национальной рыбной биржи, при помощи которой государство планирует снизить цены на рыбу.

По данным «Лента.Ru», в ФГУП «Национальные рыбные ресурсы», которое курирует проект создания рыбной биржи, рассматривают вариант организации электронной торговой площадки на базе двух бирж. Это «Международная рыбная биржа», на которой проводились рыбные аукционы в середине 1990-х годов, и «Европейско-Азиатская биржа», где в 2003-2007 годах проводились аукционы по продаже долей правительственных квот на вылов рыбы. Филиалы рыбной биржи, которая позволит убрать с рынка посредников, появятся в Калининграде, Мурманске, Владивостоке, Южно-Сахалинске и Петропавловске-Камчатском. Продавцами станут добывающие компании, а покупателями – переработчики, розничные сети и оптовики.

Зоны в порты

Более конкретные решения приняты по поводу создания портовых особых экономических зон. В ноябре Президент РФ Владимир ПУТИН подписал два закона - «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации». Оба документа открывают путь к непосредственному формированию в России портовых особых экономических зон.

Ожидается, что за право создания ПОЭЗ в стране развернется конкурентная борьба, но несколько дальневосточных портов вполне могут рассчитывать на успех в ней, в том числе Находка, Петропавловск-Камчатский, а также активно развивающийся Ванинско-Совгаванский транспортный узел в Хабаровском крае. Перспективы в отношении создания ПОЭЗ имеет и будущий порт в Козьмино (Приморский край), где закончит свой маршрут нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан». Во всяком случае, власти Приморского, Камчатского и Хабаровского краев обозначили свое намерение поучаствовать в этой конкурентной борьбе.

Кстати, обсуждая на заседании Правительства РФ итоги своей недавней дальневосточной поездки, премьер-министр Виктор ЗУБКОВ предложил принять специальную подпрограмму по Чукотке, Камчатке, Сахалину и Магадану и рассмотреть особо вопросы, связанные с налогообложением и созданием на Сахалине и Камчатке свободных экономических зон.

Космодром в Приамурье

И еще одно решение, которое с нетерпением ждали в Амурской области и Хабаровском крае, состоялось в ноябре 2007-го. К радости амурчан. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании нового российского гражданского космодрома «Восточный» в Амурской области. Таким образом, надо полагать, решилась судьба космодрома «Свободный» и ЗАТО Углегорск, хотя, судя по заявлению Сергея Иванова, границы будущего космодрома пока не определены. Проектно-изыскательская работа продлится до 2010 года.

Строительство рассчитано на 10 лет. На 2010-2015 годы запланировано сооружение самого космодрома, с которого первоначально можно будет запускать все космические аппараты, кроме пилотируемых. Пилотируемые полеты с «Восточного» начнутся не ранее 2018 года. Ясно, что такое мощное строительство – это крупные инвестиции, тысячи новых рабочих мест, развитие инноваций и современной экономики региона. Для реализации всех этих планов, по-видимому, также будет создана госструктура.

В декабре появился еще один указ президента, подробно откомментированный приморскими властями, – «Об Организационном комитете по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации на форуме «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» в 2012 году». «Создание оргкомитета ставит точку в вопросе – где быть саммиту АТЭС 2012: только во Владивостоке», – заявил первый вице-губернатор Приморья Сергей СОПЧУК.

Заметим, что указом утверждены Положение об организационном комитете и его состав, в который вошел губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН. Правда, кроме этого факта, ни одна строка документа не говорит, что саммит пройдет во Владивостоке. Как, впрочем, и об обратном…

Обозначенные федеральные решения и намерения в целом прибавили оптимизма. Хотя вопросов – как они будут реализовываться – осталось немало. К сожалению, опыт реального исполнения красивых решений, принятых на федеральном уровне, на дальневосточной земле научил ее жителей скепсису и неверию. Хотя, так уж устроен человек, ему всегда хочется надеяться на лучшее. Тем более когда жизнь подкидывает для надежды вполне конкретные основания. Значит, году этак в 2020-м сойдут со стапелей Дальневосточного центра судостроения и судоремонта новые современные суда, в 2018 -м состоится запуск пилотируемого космического корабля с космодрома «Восточный», а Владивосток, само собой, будет встречать гостей в 2012 году новыми дорогами, мостами и другими замечательными сооружениями… Теперь дело как минимум за финансированием. А пойдет ли оно – увидим совсем скоро, ведь времени на раскачку для реализации грандиозных планов не осталось.