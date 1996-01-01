Камчатка: старт обнадеживает

Образование Камчатского края – одно из ярких событий 2007 года. С одной стороны, объединение двух некогда единых территорий, чья экономика и обыденная жизнь тесно связаны (один анклав) –возвращение к здравому смыслу. С другой – не исключено, что это сигнал к дальнейшим шагам по укрупнению субъектов Федерации. Чтобы запустить этот процесс, нужно отработать технологию. Пермский край, Красноярский, Иркутская область и Усть-Ордынский Бурятский автономный округ... Камчатский край. А там глядишь и Сахалин с Приморьем, Хабаровск с Амурской областью, Чукотка с Магаданом. Аргументы «за» есть. Важно, чтобы сегодняшние пионеры объединения доказали эффективность – не зря новый огород городили.

…Мысленно возвращаюсь в ставший уже историей день, когда первый губернатор Камчатского края Алексей КУЗЬМИЦКИЙ вступал в должность. И вспоминаю обмен репликами между двумя камчатскими «рыбными генералами», сидевшими рядом со мной в киноконцертном зале «Октябрьский», где проходила инаугурация. Когда на сцену поднялись все руководители Дальневосточного региона, в том числе такие «тяжеловесы», как губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ, президент Якутии Вячеслав ШТЫРОВ, один из моих соседей сказал другому: «Да, долго еще придется работать Алексею Алексеевичу, чтобы достичь их уровня». «Не долго, а много», – поправил его собеседник.

Поддержка будет

Трудно, конечно, точно угадать, о чем именно думал тогда Алексей Кузьмицкий, давая клятву камчатскому народу, принимая поздравления. Ясно одно: перед собой он поставил очень высокую планку: оправдать доверие и назначившего его президента, и поверивших в него камчатцев. Пройдет совсем немного времени, и Владимир ПУТИН уже здесь, на полуострове, будет лично напутствовать губернатора: «Надеюсь, что вновь избранный губернатор приложит все силы, чтобы реализовать имеющиеся планы, призываю правительство включиться самым активным образом. Обращаю внимание на стратегическое значение региона. Надеюсь, осознание этого дойдет до каждого исполнителя».

Собственно, президент не просто призвал своих подчиненных основательно взяться за Камчатку, но и сам подал пример – сформировав перечень конкретных поручений. Для начала, так сказать, чтобы призывы не повисли в воздухе. И такая поддержка для края более чем своевременна, ведь новой власти полуострова предстоит одновременно решать несколько очень сложных задач. Новый субъект с еще не сложившейся системой управления. Никуда не делись и текущие проблемы – лососевая путина, подготовка к зиме, ликвидация последствий землетрясения в Корякии и т.д. и т.п. Нельзя сбрасывать со счетов и политическую составляющую момента – подготовку к выборам в Госдуму, краевое Законодательное собрание первого созыва и Президента России.

Камчатка получила уникальный шанс сделать решительный рывок вперед. И то, воспользуется ли она этим шансом, во многом зависит от губернатора и его команды. Алексей Кузьмицкий вычленил главное. Естественно, что в числе приоритетов оказалась рыбная отрасль. Впервые на большой политической арене камчатский губернатор появился в Астрахани, на заседании президиума Госсовета, где как раз и обсуждались «рыбные» проблемы, и выступил с важными для отрасли инициативами.

Что касается военных дел, то президент, в очередной раз посетив полуостров, вновь подтвердил статус Камчатки как важнейшего стратегического региона, форпоста России на северо-восточных рубежах. Этот фактор вместе с намеченным динамичным развитием экономики должен привести к изменению места и роли Камчатского края на российском Дальнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Об экономике-то и шла речь на совещании, которое провел в Вилючинске Владимир Путин. Вопрос заключался лишь в том, чтобы все то, о чем говорилось, было выполнено неукоснительно. (Неисполнительность подчиненных вызвала сильное раздражение у президента). Обнадеживает и то, что, едва приступив к своим обязанностям, новый председатель Правительства РФ Виктор ЗУБКОВ заявил, что намерен жестко контролировать ход выполнения поручений президента, и провел по этому поводу рабочее совещание правительства.

Переноса сроков не будет

На заседании правительства 21 сентября были приняты решения, которые могут кардинально поменять ситуацию на полуострове. При этом министерствам и ведомствам поручено ежеквартально докладывать в правительство о ходе реализации Указа президента по объединению Камчатской области и Корякского автономного округа.

Самое главное для региона решение коснулось энерготарифов. В ноябре на Камчатке впервые за многие десятилетия они были снижены! Случай почти беспрецедентный.

«Я предложил правительству создать на Камчатке особую экспериментальную площадку по выравниванию условий жизни местного населения с условиями жизни жителей центральных регионов страны. И тарифы здесь играют немаловажную роль», – сказал Алексей Кузьмицкий. Снижение тарифов, безусловно, должно стать мощным толчком для развития экономики полуострова.

Важным для развития региона вопросом является скорейшее завершение газопровода Соболево - Петропавловск-Камчатский. Его строительство началось еще в 2000 году, а потом споткнулось о недостаток финансирования. Новый срок пуска газопровода – 2010 год. Всем причастным к этому объекту ведомствам поручено решить вопросы финансирования. «Газопроводу быть, газ будет», – уверен губернатор Камчатского края.

На повестке дня решение транспортных проблем региона. Минтрансу, МЭРТу, Минфину совместно с администрацией Камчатского края поручено разработать план действий по развитию транспортной инфраструктуры края, обеспечивающей сообщение между населенными пунктами Камчатки и другими регионами России. В этот план должны быть включены проекты по строительству автомобильных дорог, по улучшению авиасообщения и др.

Особая тема для сейсмоопасного региона – министерства вместе с краевой властью должны представить конкретные цифры и определить источники финансирования завершения работ по ликвидации последствий землетрясения и формирования резерва финансовых и материальных ресурсов на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

Минсельхозу, МЭРТу, Минфину с участием администрации Камчатского края дано поручение до марта 2008 года детально проанализировать состояние рыбохозяйственного комплекса региона, а по результатам принять действенные меры по восстановлению рентабельности рыбной отрасли Камчатки.

Контроль за исполнением принятых решений возложен на первого заместителя председателя Правительства РФ Сергея ИВАНОВА. Перечень поручений не подлежит никаким корректировкам, перенос сроков исполнения поручений недопустим. Контрольному управлению администрации президента и правительству дано поручение взять исполнение решений под жесткий контроль.

Подобных преференций не давалось до этого ни одному региону. «Это самая лучшая почва для того, чтобы начать улучшать жизнь на Камчатке», – признался Алексей Кузьмицкий и напомнил своим подчиненным, что федеральный центр не потерпит иждивенчества. Надеясь на поддержку из центра, придется самим серьезно вкалывать, чтобы улучшение жизни в регионе стало реальностью. Работы, по словам губернатора, будет много, на выполнение всех поручений отведены довольно короткие сроки.

На самом деле перечень поручений президента по Камчатке – это не просто завизированный им список из 15 пунктов с указанием сроков и ответственных (хотя одно только это чрезвычайно важно!). Он – неотъемлемая составляющая практической реализации программы по развитию Дальневосточного региона.

Все решают люди

Приметы перемен на Камчатке видны не только тем, кто «в курсе» событий в «большой» экономике. Значительно оживилась спортивная жизнь. Начаты реконструкция и возведение новых спортивных баз, в том числе у подножия Авачинского вулкана. Торжественно открыт первый на полуострове большой спортивный комплекс. Состоялся розыгрыш Кубка губернатора по теннису.

И вот еще сообщение. Губернатор утвердил «Концепцию демографического развития Камчатского края до 2025 года». Она дополняет те мероприятия, которые проводятся в рамках реализации приоритетных национальных проектов в регионе, направленных на поддержание здоровья населения и улучшение качества жизни, на создание условий для повышения уровня рождаемости. И в целом направлена на подъем экономики края, сбалансированность трудовых ресурсов и повышение привлекательности региона как места жительства.

…Проблем много. Но жители полуострова увидели перспективу, почувствовали, что они нужны именно здесь. А это - главное.

Руководитель крупнейшего на Камчатке предприятия - ОАО «Океанрыбфлот» Борис СОРОКИН, вспоминая слова Алексей Кузьмицкого о том, что Камчатка получила уникальный шанс, говорит: «Мы обязаны этим шансом воспользоваться. Работая по-старому, этого не добиться. Когда-то ведь и нас спросят: «А что, получив такую поддержку от государства, вы сделали сами?».