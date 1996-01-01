На декабрьских выборах в Госдуму дальневосточники голосовали за «Единую Россию», то есть за ПУТИНА, в том числе и потому, что он обратил внимание на восток России. Забытая окраина наконец-то почувствовала на себе пристальное и, самое главное, подкрепленное дензнаками внимание центра. И хотя пока средства поступают только на латание дыр – ликвидацию последствий землетрясений и других природных и техногенных катастроф, – программа экономического развития региона написана и подписана. И по ней на Дальний Восток в течение ближайших лет должны прийти сотни миллиардов рублей.

А началось все год назад – и скорее неожиданно, по крайней мере, для обывателей и министерских чиновников, чем запланированно. На очередном Совете безопасности 20 декабря 2006 г. Президент России поручил подчиненным, то есть правительству, вплотную заняться проблемами Дальнего Востока. А именно сформировать комиссию по его развитию и переписать ФЦП «Экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 г.». Министры опешили (дальневосточные губернаторы уже не первый год выступали в роли надоедливых просителей), но взяли под козырек. Тогда же впервые прозвучала фантастическая сумма планируемых инвестиций в развитие региона – 9 триллионов руб.

Однако тот факт, что курировать работу комиссии назначали чиновников из МЭРТа, оптимизма у региональных властей поубавил. Многие из них считали это министерство основным препятствием на пути получения бюджетных средств.

Надо отдать должное полпреду, в 2007 году он немало помог дальневосточным губернаторам. Что говорил Камиль ИСХАКОВ в московских кабинетах - неизвестно. Но, видимо, нечто такое, что не ласкало слух федеральных чиновников. Бальзамом на душу дальневосточных губернаторов были его слова: «Не надо путать и доказывать, что мы должны им (Правительству РФ. - Прим. «ДК».) что-то дать. Мы им дать ничего не должны. Почему мы там-то и там-то не сделали то-то и то-то? Потому что за последние годы правительство сделало так, что многие доходные статьи находятся наверху. Поэтому и ответственность с себя они не должны снимать».

За место под солнцем

И в марте после совещания по развитию Дальнего Востока под руководством премьер-министра РФ Михаила ФРАДКОВА во Владивостоке именно полпред напутствовал регионалов на защиту своих проектов в МЭРТе. «10 марта все должны защищать в Минэкономразвития свои объекты и планы по ФЦП. Каждый субъект имеет свой интерес, и вы должны сделать так, чтобы ваш вопрос рассмотрели. Мы не сами по себе, мы все одна семья - Дальний Восток».

Назвав Дальний Восток одной семьей, полпред, конечно, преувеличил. Вернее было бы сравнить дальневосточные регионы с соседями по коммунальной квартире, где каждый борется за место для своей кастрюли на газовой плите. События 2007 года это еще раз подтвердили. Во-первых, битва за бюджетные средства, выделяемые в рамках ФЦП, как и следовало ожидать, развернулась нешуточная. И победили в ней (если оставить за рамками подпрограмму по подготовке Владивостока к саммиту АТЭС-2012) не тяжеловесы – Приморский и Хабаровский края, Республика Саха (Якутия), а Сахалин и Камчатка. Больше всех — 65,2 млрд руб. — досталось Сахалину, 57 млрд руб. получил Камчатский край. Всего же по программе до 2013 года на развитие Дальнего Востока и Забайкалья решено потратить 566 млрд руб. Из них на объекты ТЭК - около 138 млрд руб., на транспорт — 219 млрд руб.

Причем, несмотря на спешку в марте, согласование объектов и объемов финансирования по ФЦП затянулось на пять месяцев. Документ был сверстан только в июле, а подписан председателем правительства лишь в ноябре. При этом, как посетовал один из топ-менеджеров РАО «ЕЭС России», поскольку инвестиционные проекты в ФЦП вносили регионы, то в программу не попали многие объекты, которые имеют межрегиональное значение. А документ напоминает больше «одеяло, сотканное из лоскутков». На вопрос, почему так получилось, «ДК» ответил один из региональных чиновников: «Потому что все делалось наспех: под те деньги, которые выделяло государство, мы срочно искали проекты, на которые имелась проектно-сметная документация».

Между тем особо продвинутые дальневосточные субъекты в 2007 году и сами не плошали. Так, в июне на Петербургском экономическом форуме якуты презентовали инвестиционный проект по развитию Южно-Якутского промышленного узла. И в ноябре получили «добро» и средства на его реализацию. На сумму в 422 млрд рублей к 2015 году на юге республики планируется построить ГЭС и предприятия по газохимии, добыче и переработке железной руды, урана, апатитов и т.п. В минувшем году они также подготовили и второй инвестиционный проект - по строительству на северо-востоке республики в Томпонском районе горнодобывающих и обогатительных производств на базе месторождений рудного золота, полиметаллических и медно-вольфрамовых руд. По предварительным оценкам Института региональной экономики, объем финансовых вложений в этот проект составляет 38,6 млрд рублей. На стол инвестиционной комиссии заявка попадет в первом квартале 2008 года.

Вообще по объему пока еще не привлеченных, но запланированных и одобренных центром инвестиций Якутия в этом году обошла все остальные субъекты ДВФО. И доказала, что если очень захотеть, то можно многого достичь. Особенно, если детально проработанные проекты сопровождать грамотными PR-ходами. Например, в 40-градусный мороз вывезти чиновников из Минтранспорта на место будущего моста через Лену. Доказано: после «испытания холодом» федералы на ходу начинают искать возможности по финансированию стройки. Или продемонстрировать территорию будущей промышленной зоны делегации из Минэкономразвития под палящим солнцем и атаками комаров.

Менее успешны в продвижении своих инвестиционных объектов были в этом году хабаровчане. Хотя и им не так мало досталось по ФЦП «Дальний Восток и Забайкалье» (52,5 млрд рублей). И есть шанс, что многие из предложенных региональным правительством объектов транспортной инфраструктуры попадут в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)». Но пока складывается впечатление, что Хабаровский край даже свой потенциал транзитного транспортного коридора не собирается использовать на 100 процентов. По крайней мере, несмотря на то, что концепция хаба на базе Хабаровского аэропорта уже одобрена краевым правительством, реальных подвижек по передаче функций оператора аэропорта от «Дальавиа» ОАО «Хабаровский аэропорт» пока нет. Следовательно, и появление в Хабаровске крупного транспортно-логистического узла откладывается на неопределенную перспективу.

Приморье, между тем, готовится осваивать выделенные федеральным центром миллиарды на подготовку к саммиту АТЭС 2012 года. В предвкушении строительного бума потирают руки в соседних регионах, где есть крупные строительные организации. Но окончательные планы по превращению Владивостока в город небоскребов и небожителей еще не сверстаны.

Расплывчатые контуры будущего

Также пока в разработке находится стратегия развития Дальнего Востока и отдельных его регионов до 2025 года. Ее обсуждение должно было стать центральной темой второго Дальневосточного экономического форума в сентябре. Но федеральные чиновники, воспользовавшись отставкой Правительства РФ, на мероприятие не поехали, и возможные планы стратегического развития ДВ на форуме больше обсуждались в кулуарах, чем на заседаниях. При этом региональные чиновники выражали обеспокоенность по поводу того, как будет разрабатываться документ. Поскольку, как признался один из них «ДК», существует опасность, что каждый регион разработает свою стратегию «зазря», так как позже выяснится, что она не совпадает со стратегией государства.

Однако опасения эти были напрасны, поскольку хоть и расплывчатые, но контуры будущего Дальнего Востока уже обозначены в подготовленном МЭРТом проекте стратегии развития России до 2020 года. Самое примечательное то, что, согласно документу, Дальневосточный макрорегион, включающий в себя территорию Дальневосточного федерального округа и Забайкалья, базовым для страны не является. А его развитие напрямую зависит от «формирования здесь зоны «новой специализации», транспортно-транзитной зоны, нескольких зон интенсификации ресурсного освоения и лесопромышленного комплекса».

Очагами развития макрорегиона, по мнению московских стратегов, станут агломерации: Иркутск – Ангарск – Шелехов; Владивосток – Артем – Уссурийск – Находка. А специализацией территории будет добыча сырья и его переработка, развитие энергетики, транспорта и связи. К принципиальным проектам макрорегиона федералы относят разработку новых месторождений: крупнейшего в Якутии Нежданинского месторождения золота, месторождения титан-магнетитовых руд «Большой Сейм» в Амурской области, Удоканского медного месторождения в Читинской области, Ковыктинского месторождения в Иркутской области, якутских месторождений и др. А также ввод новых энергетических мощностей, строительство портовых комплексов для экспорта сырья и развитие портовой инфраструктуры.

Они не исключают появления здесь мультимодальных транспортных узлов и логистических центров, новых центров сервиса и технологического обеспечения производства (возможно, в Хабаровске и Якутске). И зачем-то собираются размещать на Дальнем Востоке объекты энергоемкого и материалоемкого машиностроения (и это при существующих затратах на транспортировку и энерготарифах!).

В рамках инновационного сценария развития Дальневосточного макрорегиона, по мнению экспертов, ведущую роль может сыграть создание «городской системы Владивосток – Хабаровск – Комсомольск с четырехчасовой доступностью конечных точек из Хабаровска». А среди принципиальных проектов этого сценария выделяются «развитие скоростного транспортного сообщения в границах данной системы; строительство в Хабаровске хаба, включенного в систему внутристрановых и международных авиаперевозок». А также размещение в этих городах «объектов инновационной инфраструктуры, а именно университетских центров, технопарков, промышленных парков, бизнес-инкубаторов, ОЭЗ и т.п.»

Однако ни один из трех сценариев (инерционный, энерго-сырьевой и инновационный) развития страны до 2020 года существенным образом не меняет долю ДВФО в общероссийском ВРП (с 4,5% в 2005 году она максимально вырастает до 4,9% к 2020 по инерционному сценарию).

При этом среднегодовые темпы роста ВРП округа после 2010 года как по второму, так и по третьему сценарию отстают от общероссийских и не превышают 6%. После таких прогнозов очень хочется спросить стратегов в Москве: учитывая быстрый экономический рост наших азиатских соседей, зачем России такое развитие ДВ?