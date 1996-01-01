Нанизанные на вертикаль

Ушедший год во внутренней политике страны, помимо всего прочего, можно смело назвать годом Дальнего Востока. Понятно, что кто-то, прочитав это утверждение, криво усмехнется, но факт остается фактом - столько внимания к далекому региону, как в 2007 году, постсоветская федеральная власть еще не проявляла.

Естественно, такое внимание не могло не сказаться на изменениях в региональной политико-административной структуре. В округе сменились полпред, три губернатора, да и самих территорий стало на одну меньше - хлебнувшая через край самостийности Корякия объединилась с Камчатской областью. В предлагаемом обзоре мы попытаемся представить причины и последствия таких изменений, а заодно покажем, что сегодня представляет собой региональная власть на Дальнем Востоке.

Для начала вкратце определим, на каких позициях оказался Дальний Восток к началу 2008 года в своем социально-экономическом развитии. Это необходимо для понимания общей ситуации, в которой приходится работать региональным властям, а также основных проблем и задач, стоящих перед ними.

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