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Губернатор полон оптимизма

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В канун Нового года губернатор Приморья на пресс-конференции для местных журналистов дал личную оценку событий последних дней уходящего года. Например, как он сам лично воспринял идею ПУТИНА о выдвижении партией на освобождаемую им должность Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

Сергей ДАРЬКИН высоко оценил профессиональные и личные качества кандидата в президенты, который персонально ответственен за создание Дальневосточного федерального университета и реализацию важнейших национальных проектов. При этом Сергей Михайлович подчеркнул, что лично давно и хорошо знает Дмитрия Медведева, который бывал в Приморском крае в статусных командировках и неофициально. Губернатор сообщил, что вновь пригласил выдвиженца единороссов и аппарат Медведева сегодня рассматривает возможность его приезда в Приморье до выборов. Особо Дарькин отметил предстоящие выборы с точки зрения соблюдения Конституции РФ. По его мнению, это усилит позиции Владимира ПУТИНА внутри страны и на международной арене.

Говоря об итогах последнего заседания Госсовета, Сергей ДАРЬКИН подчеркнул самое приятное - с 1 февраля будут повышены зарплаты бюджетников на 20%, а также возрастут пенсии. Руководство страны планирует сохранить контроль над уровнем цен, и губернатор уверен, что инфляция в Приморском крае по году не должна превысить 10%. Во всяком случае, заверил, что администрация края не допустит роста тарифов ЖКХ более чем на 10%.

Главными итогами работы Морской коллегии губернатор считает принятое решение об объединении морских и рыбных портов с созданием единой администрации. Государство планирует начать строительство спасательных судов и судов, предназначенных для очистки воды. Наконец-то обращено внимание на морские суда, которые плавают под удобными флагами, и каботажные перевозки - намечено создание государственной морской кампании по перевозке грузов и пассажиров в прибрежных районах. А в 1 квартале 2008 года будет завершено создание Дальневосточного центра по судостроению и судоремонту и начнется перевооружение верфей.

Отвечая на вопросы о форуме АТЭС, губернатор Приморья подчеркнул, что экспертное заключение сегодня имеется только на один объект - мост на о.Русский, который по своей сложности, протяженности и техническим особенностям будет пятым мостом в мире. Он с гордостью заметил, что по количеству строящихся объектов в стране Приморье стоит на первом месте. Будут построены: скоростная железная дорога, новые автомобильные трассы, возведена игорная зона на Русском, окончены работы на Пушкинской депрессии и введена третья нитка водовода, построен завод по переработке бытовых отходов, театр оперы и балета и новый медицинский центр, откроются конференц-зал и океанариум на о. Русский, а на Патрокле построено жилье для военнослужащих...

На этом журналисты несколько приуныли: масштаб фантастический, но реален ли? Между тем Сергей Дарькин уверен: да, будет! Никому не хотелось портить друг другу предновогоднее настроение. И, обменявшись поздравлениями, труженики пера и губернатор расстались. До 2008-го?

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