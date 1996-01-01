Хабаровчане взяли Смольный

Подписано соглашение о сотрудничестве Хабаровского края и Санкт-Петербурга. Как сообщает пресс-центр правительства Хабаровского края, промышленные компании региона и Санкт - Петербурга получат возможность более активно продвигать свою продукцию на региональных рынках.

Соответствующий план действий был принят в Смольном на встрече представителей правительства Петербурга и Хабаровского края. От правительства Хабаровского края соглашение подписал заместитель председателя правительства края руководитель представительства правительства Хабаровского края при Правительстве РФ А. АНОСОВ, от правительства Санкт-Петербурга - вице-губернатор М. ОСЕЕВСКИЙ.

Как пояснил вице-губернатор северной столицы, речь идет прежде всего о поставках оборудования в области судостроения, энергетики, добычи полезных ископаемых и лесопромышленного комплекса.