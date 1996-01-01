ГЛОНАСС декларируемая и реальная

Тема Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) занимает одно из центральных мест при обсуждении вопросов повышения эффективности использования результатов космической деятельности в России. Ввод системы в полномасштабную эксплуатацию обозначен президентом России Владимиром Путиным как приоритетная национальная задача. До конца декабря, судя по заявлениями первого вице-премьера РФ Сергея Иванова, в составе орбитальной группировки ГЛОНАСС будет как минимум 18 действующих спутников. По его мнению, это позволит обеспечить навигационной информацией пользователей на ста процентах территории России.

Еще весной на Международном форуме по спутниковой навигации глава Роскосмоса Анатолий Перминов подчеркнул: "Мы планируем осуществить в 2007 году запуск шести модернизированных космических аппаратов и в 2009 г. довести орбитальную группировку до штатной численности, то есть до 24 спутников. Тогда этой системой смогут пользоваться потребители во всем мире".

К сожалению, реальная ситуация существенно отличается от декларируемой. Сегодня, по данным российского Центра управления полетами общее число космических аппаратов в составе орбитальной группировки ГЛОНАСС составляет 19 аппаратов, из них в рабочем состоянии находится 12 спутников. Это число может увеличиться на один спутник, который находится на этапе ввода в эксплуатацию, плюс - еще на три, находящиеся на орбитальном техобслуживании. Таким образом, число работоспособных спутников системы ГЛОНАСС теоретически без новых запусков может составить 16.

Однако только 7 спутников из этого числа являются модернизированными аппаратами серии "Ураган-М", а остальные 9 - старые образцы с истекшим и истекающим сроком активного существования.

Иными словами, к концу 2008 г. все старые аппараты будут иметь полное право перестать работать. Поэтому, вероятно, что до конца 2009 г. придется запустить 17 спутников. Согласимся, что выстроить реальный график необходимых для этого запусков ракет-носителей довольно сложно.

Запустить аппараты в космос - это только часть проблемы: их нужно еще и включить в работу, на что уходит по несколько месяцев. Пример тому - из трех запущенных в декабре прошлого года спутников один, как уже говорилось, до сих пор числится "на этапе ввода в эксплуатацию". Были случаи, когда спутники только через 8 месяцев после запуска начинали работать в группировке.

Тем не менее, указание президента о развертывании орбитальной группировки в штатной конфигурации из 24 аппаратов к 2009 г. нужно выполнять. Для этого и придерживают на орбитах старые спутники, временно выводя из системы и тем самым, сохраняя их ресурс, а когда наступит срок бодро отрапортуют: ГЛОНАСС укомплектована полностью и может использоваться в глобальном масштабе. А сможет ли?

Штатная группировка ГЛОНАСС - по восемь спутников в трех орбитальных плоскостях. В американской GPS также 24 спутника плюс 5 резервных. В перспективе в американской системе число рабочих аппаратов планируется довести до 48. В российской же системе резервных аппаратов не предусмотрено. При этом спутники регулярно выводятся на плановое и внеплановое обслуживание. Фактически ни одного дня, начиная с 1995 г., орбитальная группировка ГЛОНАСС не функционировала в полном составе, а значит, ни о какой глобальности речи быть не может.

Другая проблема - при численности в 24 аппарата один из спутников находится над самым горизонтом и зачастую не виден, поскольку земной шар далеко не равнина. При 18 спутниках ГЛОНАСС обеспечит только работу экипажей кораблей в открытом море и самолетов в небе. Для большинства других пользователей ожидание может составить до двух часов и более.

Как следствие всего этого, сегодня рынок навигационного сервиса в России практически полностью принадлежит американской GPS и вряд ли ситуация измениться в ближайшие 5-10 лет. По заявлению министра транспорта Игоря Ливитина, только около 1200 летательных аппаратов российских авиакомпаний из 5 тысяч оснащены навигационной аппаратурой. При этом 92% ее замкнуты на GPS и лишь 8% - на ГЛОНАСС.

Развитие отечественной навигационной космической системы курирует первый вице-премьер Сергей Иванов. Ею же занимаются Космические войска и Роскосмос. При этом, как справедливо заметил президент Владимир Путин, никто конкретно не отвечает за конечные результаты и, в частности, за наземный сегмент системы. А положение с выпуском необходимого количества пользовательской аппаратуры по-прежнему остается трудным. Серийное ее производство до сих пор не организовано.

Ситуация до боли напоминает сложившуюся в системе поиска и спасения КОСПАС/SARSAT. Ее космический сегмент был развернут в полном составе еще в 1995 г., а оснащение потребителей аппаратурой пользователя пустили на самотек. В настоящее время в мире используется приблизительно 660000 аварийных радиобуев. В России счет количества воздушных судов, оснащенных ими, идет на десятки и лишь в последние годы на сотни. Как и раньше, если где-то в тайге или тундре падает самолет, то его не могут найти месяцами.

Необходимо смириться с мыслью, что ГЛОНАСС может быть полностью введена в эксплуатацию не ранее 2010-2011 г, а разговоры о 18 спутниках вообще прекратить: в России сегодня такая усеченная группировка практически никому не нужна.

В 2009-2010 гг. планируется начать запуски спутников "Ураган-К". Он разрабатывается на базе новой негерметичной платформы "Экс-пресс-1000" и будет иметь еще один (третий) гражданский канал, что обеспечит большую надежность и точность навигации. "Ураган-К" примерно в два раза легче своего предшественника "Урагана-М". Значит, запускать его можно будет не тяжелым и дорогим "Протоном", а новой ракетой-носителем среднего класса "Союз-2", причем сразу по два спутника в одном пуске и с российского космодрома в Плесецке. Всего предполагается вывести на орбиту до 27 таких аппаратов, которые станут эксплуатироваться примерно до 2025 г.

Предполагается, что перспективная навигационная система будет строиться на аппаратах "Ураган-КМ". В настоящее время вырабатываются технические требования к ним, а к летным испытаниям планируется приступить в 2015 г.