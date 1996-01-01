Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Единая и неделимая... власть
Еще за полчаса до первого заседания Думы Владивостока, избранной горожанами 2 декабря, журналисты в курилке "распределяли "портфели": все захватят "единороссы" - от президиума до руководителей постоянных комиссий. Труженики пера удивительно точно угадали и персональный состав руководства.
На должность председателя думы были выдвинуты три кандидатуры - помощника губернатора Валерия РОЗОВА, генерального директора группы компаний "Вестфалия" Леонида ПРЕМИНГЕРА и президента ДВГТУ, в прошлом - долголетнего ректора политехнического института Геннадия ТУРМОВА. Однако депутат Премингер стремительно отказался участвовать в выборах в пользу бывшего генерала Розова. В результате голосования с огромным перевесом голосов руководителем представительного органа власти Владивостока был избран Валерий Розов.
В последние годы горожане могли постоянно его видеть в числе лиц, сопровождающих губернатора Сергея ДАРЬКИНА. Иногда Валерий Михайлович имел трогательную привычку держать ручку губернаторского портфеля обеими руками. Приморцы помнят его также по эксцентричной отставке с должности заместителя командующего Тихоокеанским пограничным округом. В 1996 году, по призыву тогдашнего главы краевой администрации Евгения НАЗДРАТЕНКО - "ни пяди", генерал Розов демонстративно воспротивился демаркационным процессам и пожертвовал должностью. Командование, придерживавшееся принципа единоначалия в армии, не возражало.
Заместителями председателя думы были избраны "единороссы" Юрий ПОПОВ и Александр КИРИЧЕНКО. Первый начинал свою головокружительную карьеру директором столовой торгового института и прошел трудовой путь до вице-губернатора. Второго избиратели запомнили по его деятельности в думе предыдущего созыва и как крупного деятеля, участвующего в продовольственной политике края.
После практически единодушного голосования депутат НОВИКОВ предложил "за все оставшиеся вопросы проголосовать скопом". Но не был услышан, поскольку свежие депутаты стремились продемонстрировать демократичность нового органа. Однако результат голосования по выборам председателей постоянных комиссий подтвердил опасения Дмитрия Новикова: кого нужно было, того и выбрали, без всяких церемоний с депутатами от других партий и одномандатников, не сочувствующих генеральной линии партии власти. Все ключевые должности в представительном органе краевого центра заняли законники от "Единой России".
Председателем постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам избран председатель местного совета ассоциации игорного бизнеса, лидер районной организации "ЕР" Игорь ЧЕМЕРИС, прошедший в думу по списку.
Постоянную комиссию по экономической политике и муниципальной собственности возглавила Марина ЛОМАКИНА, одержавшая победу в "черепковском" округе № 17. Марина Ломакина - стопроцентная владелица ООО "ОРИЕНТАЛ", совладелица ООО " Юридический центр "ВОСТОК", компании по развитию недвижимости "ДАЛТА" и "ДАЛТА-1", ООО УК "ОКЕАН", ООО "ВОСТОК-КОНСТРУКЦИЯ", ООО "ВОСТОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ", ОАО "ВЛАДИВОСТОКСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ БЮРО" - активистка партии "Единая Россия".
Председателем комиссии по местному самоуправлению, порядку и законности депутаты выбрали генерального директора группы компаний "ВЕСТФАЛИЯ" Леонида ПРЕМИНГЕРА.
Комиссией по социальной политике доверено руководить Людмиле ТАЛАБАЕВОЙ - депутату от избирательного округа № 9, директору "Дальрыбпорта".
И постоянной комиссией по городскому хозяйству поручено руководить члену "ЕР" Вадиму ГЛАЗУНОВУ, имеющему акции ОАО "Уссурийский бальзам", ООО "Управляющая компания "Эгершельд" (50%), ООО "Стройменеджер-2" и ООО "Стройменеджер-ДВ" (90%), ООО "Эгершельд Лифт" (50%) и других крупных компаний Владивостока.
Представителям иных партий, общественных движений и самовыдвиженцам теперь отведена роль статистов. Даже присутствие на заседании коммуниста ДОЛГАЧЕВА, опоздавшего к началу сессии, и находящегся в командировке ректора МГУ, депутата от "Справедливой России" СЕДЫХ не изменило бы картину. В сообществе современного купечества невостребованными фигурами остались два ректора - бывший и действующий, журналист, опытный управленец и другие фигуры. "Какое время на дворе - таков мессия", - как говаривал поэт.
Добавим, что к открытию первого заседания думы от мандата отказался мифический лидер регионального отделения ЛДПР АВЕРШИН - крупный бизнесмен из Москвы, возглавлявший список либеральных демократов. Его место в депутатском строю занял теперь уже депутат ТКАЧЕВ.
С изумлением восприняли депутаты появление на заседании лидера регионального отделения партии "Справедливая Россия" Владимира ВОЙТОВСКОГО, который на днях уехал в Москву для получения мандата депутата Государственной Думы. Журналисты же двумя днями раньше уже знали, что Владимир Войтовский отказался от мандата. На вопрос корреспондента "ЗР", что его заставило пойти на этот поступок, Владимир Тихонович ответил, что руководство партии вынудило его сложить полномочия в пользу некой Эльмиры ГЛУБОКОВСКОЙ. Приморцам это имя говорит лишь о том, что госпожа Глубоковская является новой супругой некогда депутата-яблочника от Приморья Михаила ГЛУБОКОВСКОГО, который, как и большинство слуг народа, после окончания созыва окопался в столице.
Судьба Войтовского поучительна для всех: никому нельзя верить, особенно в период предвыборных кампаний. Человек лишился работы - незаконно был уволен в канун выборов, путем шантажа - как нам сообщили в кругах, близких к Государственной Думе, - вынужден был сдать депутатский мандат, как утешительный приз ему оставлено кресло в представительном органе Владивостока. Без зарплаты. Вот вам и "Справедливая Россия"...
Новости тематики
- Ил Тумэн дал согласие главе Якутии на назначение Владимира Солодова председателем правительства республики
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов
- Игорь Чемерис: Люди хотят отстоять победу Андрея Тарасенко
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
Новости раздела
- На пост губернатора Приморья уже претендует "праведная дюжина"
- Ил Тумэн дал согласие главе Якутии на назначение Владимира Солодова председателем правительства республики
- Tele2 второй год лидирует по репутации в российском телекоме
- 2019-й станет перекрестным Годом России во Вьетнаме и Вьетнама в России
- Олег Кожемяко подвел итоги работы на посту главы Сахалинской области
- В Благовещенске прошла инаугурация губернатора Амурской области Василия Орлова
- Выборы губернатора Сахалинской области состоятся через год
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов
- Игорь Чемерис: Люди хотят отстоять победу Андрея Тарасенко
- На выборах губернатора в Хабаровском крае, похоже, все будет еще веселее, чем в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- Владимир Путин сделал важное заявление
- За пост губернатора Приморья будет биться генерал
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Стало известно, кого в Приморье не затронет повышение пенсионного возраста
- В Приморье вдвое увеличат затраты краевого бюджета на питание детей в школах
- Иностранные акционеры уходят из приморского банка
- В Приморье Лермонтовский ГОК будет развивать новый инвестор