Единая и неделимая... власть

Еще за полчаса до первого заседания Думы Владивостока, избранной горожанами 2 декабря, журналисты в курилке "распределяли "портфели": все захватят "единороссы" - от президиума до руководителей постоянных комиссий. Труженики пера удивительно точно угадали и персональный состав руководства.

На должность председателя думы были выдвинуты три кандидатуры - помощника губернатора Валерия РОЗОВА, генерального директора группы компаний "Вестфалия" Леонида ПРЕМИНГЕРА и президента ДВГТУ, в прошлом - долголетнего ректора политехнического института Геннадия ТУРМОВА. Однако депутат Премингер стремительно отказался участвовать в выборах в пользу бывшего генерала Розова. В результате голосования с огромным перевесом голосов руководителем представительного органа власти Владивостока был избран Валерий Розов.

В последние годы горожане могли постоянно его видеть в числе лиц, сопровождающих губернатора Сергея ДАРЬКИНА. Иногда Валерий Михайлович имел трогательную привычку держать ручку губернаторского портфеля обеими руками. Приморцы помнят его также по эксцентричной отставке с должности заместителя командующего Тихоокеанским пограничным округом. В 1996 году, по призыву тогдашнего главы краевой администрации Евгения НАЗДРАТЕНКО - "ни пяди", генерал Розов демонстративно воспротивился демаркационным процессам и пожертвовал должностью. Командование, придерживавшееся принципа единоначалия в армии, не возражало.

Заместителями председателя думы были избраны "единороссы" Юрий ПОПОВ и Александр КИРИЧЕНКО. Первый начинал свою головокружительную карьеру директором столовой торгового института и прошел трудовой путь до вице-губернатора. Второго избиратели запомнили по его деятельности в думе предыдущего созыва и как крупного деятеля, участвующего в продовольственной политике края.

После практически единодушного голосования депутат НОВИКОВ предложил "за все оставшиеся вопросы проголосовать скопом". Но не был услышан, поскольку свежие депутаты стремились продемонстрировать демократичность нового органа. Однако результат голосования по выборам председателей постоянных комиссий подтвердил опасения Дмитрия Новикова: кого нужно было, того и выбрали, без всяких церемоний с депутатами от других партий и одномандатников, не сочувствующих генеральной линии партии власти. Все ключевые должности в представительном органе краевого центра заняли законники от "Единой России".

Председателем постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам избран председатель местного совета ассоциации игорного бизнеса, лидер районной организации "ЕР" Игорь ЧЕМЕРИС, прошедший в думу по списку.

Постоянную комиссию по экономической политике и муниципальной собственности возглавила Марина ЛОМАКИНА, одержавшая победу в "черепковском" округе № 17. Марина Ломакина - стопроцентная владелица ООО "ОРИЕНТАЛ", совладелица ООО " Юридический центр "ВОСТОК", компании по развитию недвижимости "ДАЛТА" и "ДАЛТА-1", ООО УК "ОКЕАН", ООО "ВОСТОК-КОНСТРУКЦИЯ", ООО "ВОСТОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ", ОАО "ВЛАДИВОСТОКСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ БЮРО" - активистка партии "Единая Россия".

Председателем комиссии по местному самоуправлению, порядку и законности депутаты выбрали генерального директора группы компаний "ВЕСТФАЛИЯ" Леонида ПРЕМИНГЕРА.

Комиссией по социальной политике доверено руководить Людмиле ТАЛАБАЕВОЙ - депутату от избирательного округа № 9, директору "Дальрыбпорта".

И постоянной комиссией по городскому хозяйству поручено руководить члену "ЕР" Вадиму ГЛАЗУНОВУ, имеющему акции ОАО "Уссурийский бальзам", ООО "Управляющая компания "Эгершельд" (50%), ООО "Стройменеджер-2" и ООО "Стройменеджер-ДВ" (90%), ООО "Эгершельд Лифт" (50%) и других крупных компаний Владивостока.

Представителям иных партий, общественных движений и самовыдвиженцам теперь отведена роль статистов. Даже присутствие на заседании коммуниста ДОЛГАЧЕВА, опоздавшего к началу сессии, и находящегся в командировке ректора МГУ, депутата от "Справедливой России" СЕДЫХ не изменило бы картину. В сообществе современного купечества невостребованными фигурами остались два ректора - бывший и действующий, журналист, опытный управленец и другие фигуры. "Какое время на дворе - таков мессия", - как говаривал поэт.

Добавим, что к открытию первого заседания думы от мандата отказался мифический лидер регионального отделения ЛДПР АВЕРШИН - крупный бизнесмен из Москвы, возглавлявший список либеральных демократов. Его место в депутатском строю занял теперь уже депутат ТКАЧЕВ.

С изумлением восприняли депутаты появление на заседании лидера регионального отделения партии "Справедливая Россия" Владимира ВОЙТОВСКОГО, который на днях уехал в Москву для получения мандата депутата Государственной Думы. Журналисты же двумя днями раньше уже знали, что Владимир Войтовский отказался от мандата. На вопрос корреспондента "ЗР", что его заставило пойти на этот поступок, Владимир Тихонович ответил, что руководство партии вынудило его сложить полномочия в пользу некой Эльмиры ГЛУБОКОВСКОЙ. Приморцам это имя говорит лишь о том, что госпожа Глубоковская является новой супругой некогда депутата-яблочника от Приморья Михаила ГЛУБОКОВСКОГО, который, как и большинство слуг народа, после окончания созыва окопался в столице.

Судьба Войтовского поучительна для всех: никому нельзя верить, особенно в период предвыборных кампаний. Человек лишился работы - незаконно был уволен в канун выборов, путем шантажа - как нам сообщили в кругах, близких к Государственной Думе, - вынужден был сдать депутатский мандат, как утешительный приз ему оставлено кресло в представительном органе Владивостока. Без зарплаты. Вот вам и "Справедливая Россия"...