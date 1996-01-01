Деградация Европы связана с пренебрежением религией, уверен Патриарх Московский и всея Руси Алексий II

Европа без христианства перестанет существовать. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, выступая на праздновании юбилея Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

"Потеряв свои христианские корни, народы Европы подписывают себе приговор... Нынешняя Европа уже не создаст новой, постхристианской, культуры и цивилизации - она просто уйдет из истории", - сказал патриарх. Уже не первый год подобные заявления звучат из уст представителей самых разных мировых конфессий. Однако процесс дехристианизации Старого света необратим, считают эксперты. А нынешний этап называют уже не "закатом Европы", как прежде, а ее стремительным падением.

Лидер католиков Папа Бенедикт XVI также неоднократно говорил о том, что без христианских ценностей "существует опасность вырождения Старого континента". Однако заявления представителей западно-христианских течений, в том числе и Папы Римского, о потере Европой самоидентификации нередко звучат в контексте "нарастающей исламской угрозы". "Мы не можем отрицать факта исламизации Запада... Не имеем права идти на поводу у неверно истолкованного чувства уважения, которое таит в себе опасность для идентичности Европы", - заявил в августе этого года личный секретарь Папы Георг ГЕНСВЕЙН.

Однако эксперты уверены, что апелляция западного духовенства к исламизации Европы как к причине потери самоидентификации европейцев ошибочна. Кризис европейской цивилизации начался гораздо раньше, чем появилась так называемая "исламская угроза". И причину его стоит искать внутри, а не вовне.

"Ислам - не причина кризиса Европы. Это вызов, который помог обнаружить то, что западное общество нездорово. Европа уже давно не способна защитить свою идентичность, потому что по-прежнему твердо придерживается установки на гражданское общество, в котором ценности личности выше ценностей всего общества", - сказал в беседе с РБК daily руководитель службы стратегического планирования Ассоциации приграничного сотрудничества Александр СОБЯНИН.

Эксперт также напомнил, что, несмотря на заявления некоторых европейских политиков и представителей духовенства о необходимости Европы дать "цивилизационный ответ исламу", в проекте евроконституции нет ни одного упоминания о религиозных ценностях. "Основная ошибка европейских руководителей заключается в том, что их приоритеты в первую очередь геополитические, а не духовные. Поэтому Европа уже не может дать адекватный ответ тому, почему все большее число "белых" образованных европейцев принимает ислам. Они уже давно нуждаются в чем-то духовном и настоящем, как и все люди. Но Европа не способна предложить взамен исламу свою модель", - сказал Александр Собянин.

"Евроидентичность размывается не альтернативными верованиями. Она размывается глобализацией, к которой так стремится Запад. А культура, которая перестает питаться своими корнями, умирает. О какой духовности и о каких религиозных корнях можно говорить там, где церкви продаются, а на их месте строят ночные рестораны и развлекательные центры?" - отметил в беседе с РБК daily главный редактор православного журнала "Фома" Владимир ЛЕГОЙДА.

Эксперты также обличают попытки европейцев убедить весь остальной мир в том, что кризис христианских ценностей и европейской идентичности - явление общемирового масштаба. В отличие от России с ее 70-летней историей гонения на религии, европейцев последовательно приучали к мысли о том, что христианские ценности им не нужны, что свобода не исполнять заповеди и ходить в церковь - есть неотъемлемое право каждого гражданина "цивилизованного" мира и его главная ценность. "Зажатая в течение истории социализма в России пружина веры разжалась. У европейцев же не было такой пружины. Кризис назревал постепенно и естественным образом", - сказал г-н Легойда.