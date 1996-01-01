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Дарькин и Ишаев отказались от депутатства

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Центральная избирательная комиссия огласила фамилии депутатов-"паровозов", которые на выборах в Госдуму "тянули" в регионах за собой товарищей по партии, сообщает РИА PrimaMedia.

Как заявил журналистам секретарь ЦИК России Николай КОНКИН, только от партии "Единая Россия" поступило 101 заявление об отказе депутатских полномочий. Так, депутатский мандат Владимира ПУТИНА передан Сергею КАПКОВУ, представляющему Магаданскую область. Сергей Капков - товарищ и партнер по бизнесу Романа АБРАМОВИЧА.

Губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН, бывший "паровозом" в выборном краевом списке единороссов, также предпочел кресло главы, отказавшись от депутатского мандата. Ушел в "депо" и другой мощный дальневосточный "паровоз" - губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ.

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