Создай свою рекламу!

Управление культуры и молодежной политики администрации Владивостока совместно с ООО "Стоунз" организовали городской конкурс социальной рекламы. Цель и задача в том, чтобы поддержать развитие творческих инициатив молодежи и студенчества с области социальной рекламы. В конкурсе могут проявить себя молодые специалисты в области рекламы - дизайнеры и креаторы, а также студенты. Тел. для справок (4232) 22-39-65.