Дума Владивостока обрела спикера

На первом заседании Думы Владивостока нового созыва, состоявшемся в понедельник, спикером избран единоросс Валерий РОЗОВ.

Как сообщило РИА PrimaMedia, в тайном голосовании приняли участие 33 депутата. За Розова отдали голоса 26 депутатов, за президента Дальневосточного государственного технического университета Геннадия ТУРМОВА - 7.

Валерий Розов - советник губернатора Приморского края, генерал-пограничник в отставке.

Среди претендентов на пост спикера называли несколько кандидатур, в том числе Леонида ПРЕМИНГЕРА и экс-вице-губернатора Юрия ПОПОВА. Однако на голосование были внесены лишь кандидатуры Турмова и Розова.