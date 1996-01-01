Власть испытывает нехватку кадров

В администрации Приморского края наблюдается кадровый голод. По сведениям ДДГ "ЗР" на данный момент кадровый департамент "белого дома" открыл 200 вакансий самого разного уровня.

Такое положение дел наблюдается уже последние полгода. Однако претендентов на чиновничьи кресла не так просто найти. По-видимому, "стабильная" работа в администрации Приморского края более не является привлекательной.