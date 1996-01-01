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Где должен быть командир?
Первый вице-премьер Дмитрий Медведев попросил президента Владимира Путина стать премьер-министром, передает РИА "Новости".
"Выражая готовность баллотироваться на должность президента России, обращаюсь к нему с просьбой дать принципиальное согласие возглавить правительство России после избрания нового президента нашей страны", - сказал Медведев в прямом эфире канала "Вести 24".
Он подчеркнул, что "важно сохранить дееспособность команды, созданной предыдущим руководством".
Медведев связал свое предложение "с необходимостью обеспечить преемственность в осуществлении курса, которым идет наша страна уже восемь лет, курса, выбранного нашим народом в эти годы".
По его словам, действующий курс предотвратил развал экономики и социальной сферы России, а также гражданскую войну. Медведев поблагодарил партии, предложившие его кандидатуру.
Президент Владимир Путин сказал, что рассчитывает, что россияне "на приближающихся выборах президента окажут доверие человеку, для которого дальнейшее прогрессивное, демократическое движение России, выполнение всех взятых перед гражданами страны обязательств будет безусловным ориентиром и приоритетом".
Накануне президент заявил, что поддерживает кандидатуру Медведева, предложенную на пост главы государства четырьмя партиями: "Единой Россией", "Справедливой Россией", Аграрной партией и "Гражданской силой".
"У нас есть шанс сформировать устойчивую власть в Российской Федерации после мартовских выборов - власть, которая будет проводить тот курс, который приносил результаты все последние восемь лет", - отметил президент.
Официально назвать свою кандидатуру на пост президента России "Единая Россия" намерена на съезде 17 декабря. В пятницу спикер Совета Федерации Сергей Миронов заявил, что "Справедливая Россия" готова поддержать общего с "Единой Россией" кандидата. Сообщалось также, что эсеры примут участие в качестве гостей в работе съезда "Единой России".
В то же время Центризбирком пояснил, что Медведев может быть выдвинут кандидатом в президенты только от одной из партий. Скорее всего это будет "Единая Россия", сказал в интервью ИТАР-ТАСС член ЦИКа Игорь Борисов. Он напомнил, что партии, прошедшие в Думу, освобождаются от сбора 2 миллионов подписей в поддержку своего кандидата в президенты.
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