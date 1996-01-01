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Принят краевой бюджет на 2008 год

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В проекте основного финансового документа края предусмотрены расходы, связанные с началом строительства объектов к саммиту АТЭС 2012 года. Так, на проектно-изыскательные работы по объектам, предусмотренным в рамках подготовки к саммиту АТЭС, запланировано 383,9 млн руб. В подразделе "Дорожное хозяйство" на объекты АТЭС предусмотрено 617 млн рублей, в подразделе "Коммунальное хозяйство" - 430 млн руб.

На внеочередном заседании Законодательного собрания Приморского края в третьем окончательном чтении утвержден краевой бюджет на 2008 год. За основной финансовый документ края проголосовали 25 депутатов из 29, присутствовавших на заседании.

В 2008 году доходы краевого бюджета составят 39 млрд рублей, расходы - 41 млрд рублей, дефицит - 2 млрд рублей.

На социальную политику в 2008 году край потратит более 8 млрд рублей. В том числе на реализацию мер социальной поддержки ветеранов труда в бюджете предусмотрено 1,5 млрд рублей. 1,7 млрд рублей заложено на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

В 2008 году в краевом бюджете предусмотрены средства для финансирования более 20 целевых программ. Самые значительные ассигнования потребуют краевые целевые программы "Дороги края" - 2,4 млрд руб. и "Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае" - 613 млн руб.

По другим разделам краевого бюджета расходы распределены следующим образом: "Общегосударственные вопросы" - 2,5 миллиарда рублей; "Национальная безопасность и правоохранительные органы" - 4 миллиарда рублей; "Национальная экономика" - 5,46 миллиарда рублей; "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 1 миллиард рублей; "Охрана окружающей среды" - 54 миллиона рублей; "Образование" - 2 миллиарда рублей; "Здравоохранение, физическая культура и спорт - 6 миллиардов рублей".

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