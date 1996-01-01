Президент уступил свое место подчиненному Абрамовича

Владимир ПУТИН отказался от депутатского мандата в новой Думе и тем самым вопрос о том, станет ли президент следующим спикером парламента, судя по всему, снят. А мандат №1, таким образом, будет передан в одну из региональных групп. Предполагается, что он достанется кандидату в депутаты от группы Чукотская АО - Магаданская область. В частности, называлась фамилия руководителя созданной Романом АБРАМОВИЧЕМ Национальной академии футбола - 32-летнего депутата Сергея КАПКОВА.