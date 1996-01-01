Георгий Сатаров: провал демократов пойдет им на пользу

Президент Общественного фонда "ИНДЕМ" Георгий САТАРОВ так оценил итоги прошедших выборов: "Ничего особенно нового в этих раскладах нет. Что мы видим? Конституционное большинство по-прежнему у "Единой России", а все остальное особого значения не имеет. Провал СПС и "Яблока" в общем-то был ожидаем, однако я рассматриваю это как позитивный эффект выборов, поскольку это будет способствовать объединению оппозиции".