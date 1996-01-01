"Патриоты России" не признают результатов выборов

С заявлением о непризнании итогов выборов в Государственную думу выступил центральный политсовет партии "Патриоты России", список которой возглавляли лидер думской фракции "Родина-Патриоты России" Геннадий СЕМИГИН и спикер нижней палаты парламента второго и третьего созывов Геннадий СЕЛЕЗНЕВ. По оценке "патриотов", выборы не были "законными, демократическими и в конечном счете легитимными". В качестве примера были приведены камчатские результаты, где одновременно проходили региональные и федеральные выборы. "Патриоты" прошли в заксобрание с результатом 7,24%, но на думских выборах получили 1,84%.